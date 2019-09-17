【港鐵出軌】乘客直擊出軌一刻　車廂左搖右擺、傳出「打打」怪聲

「埋站前傳出怪聲，好多女士十分驚慌！」周二（17日）港鐵紅磡站有列車出軌，意外後大批乘客自行跳車逃生，有人離開車廂後發現，列車嚴重損毀，列車車廂斷開兩截，車門更撞至飛脫。乘客郭先生指，事發時聽到列車傳出「打打打打」的怪聲，列車更左搖右擺，最終在一聲巨響下脫軌，他指事發報港鐵未有即時派員協助，乘客需要自行逃出。另一乘客阿聰指，事發時感到很強勁的煞車力，幸而他所在車卡遠離車廂斷開位置。據了解事件中有五名傷者，他們輕傷由救護車送院。

周二（17日）早上八時許，港鐵紅磡站有列車出軌，列車車廂斷開兩截，車門撞至飛脫。（黃偉民攝）

港鐵紅磡站有列車出軌 斷開冒煙

周二（17日）早上八時許，港鐵紅磡站有列車出軌，列車車廂斷開兩截，車門撞至飛脫。列車乘客楊先生指，列車埋站時遇硬物，車廂撞至嚴重損毀，列車出軌後斷開並冒煙，車廂內有人跌倒受傷，意外後乘客沿路軌離開。受事故影響，港鐵紅磡站至旺角東站服務暫停。

乘客郭先生：頭部撞向扶手 有女士十分驚慌

意外發生後，乘客沿路軌離開，步行至紅磡站大堂位置。乘客郭先生當時乘坐脫軌的第五卡列車，他形容埋站前傳出「打打打打」的怪聲，然後開始左搖右擺，然後第五卡與後卡斷開。他在太和上車，打算轉西鐵往南昌上班，第五卡上有40至50名乘客，多有女士，十分驚慌，沙塵滾滾。郭先生續指，事發時他坐在椅子上，頭部撞向扶手，需要救護車送院。他離開時先幫助車上女士離開車廂。

阿聰：事發時很強勁的煞車力

「當時大家都唔知咩事，都係你眼望我望，大家都係出路軌先知咩事。」另一名乘客阿聰表示，事發後他在第四節車廂，忽然發現車廂有很強勁的煞車力，事發後他望出路軌位置，發現車廂撞至變形。事發後車廂內都有傷者，但車內的乘客亦相對冷靜，當時有乘客協助老弱婦孺離開，「真係撞咗真係要通知，乘客真係唔知道咩事。」他指等待約五分鐘後，有乘客自發跳路軌離開，「一直都冇職員協助，差唔多成五分鐘冇人協助。」阿聰指乘客至返回月台才有港鐵職員協助。

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