日男涉「執屍」強姦案　男友稱事主回家哭泣　稱遭疑似韓國人強姦

日籍男涉姦小巴鄰座混血女醉娃案續審，事主的菲藉男友今（17日）供稱事前知悉女友下班後與同事飲酒，他曾在對方上小巴後致電約50次，但無人接聽。他指女方回家後哭泣，又未能好好說話，其後表示被疑似韓國男人強姦，但不記得其樣貌。辯方質疑他庭上作供與書面證詞不一，他回應因與落口供警員語言不通，警員未能準確替他記錄。

被告貝瀨裕紀否認在其旺角住所強姦24歲中菲混血女事主。(資料圖片)

被告貝瀨裕紀，34歲，案發時在港某貿易公司任助理經理。他被控於去年8月5日，在旺角彌敦道新興大廈住所強姦現年25歲的中菲混血事主X。

男友稱曾致電事主50次

事主的菲藉男友B指，任職侍應的女友下班時曾告知他會與同事飲酒慶生，但之後沒再通話。他於女方家中等候良久，曾致電約50次，均無人接聽。至清晨5時，帶有醉意的X才歸來，並且哭泣。B形容，X最初未能好好說話，似乎受到衝擊。其後，從廁所出來的X表示沖洗了私處，透露被強姦，對方疑似是韓國男人，但不記得其容貌。

男友稱落口供時與警互不明白

辯方其後引述B的書面供詞，指出與庭上證供不一之處。例如，書面供詞指兩人於中午12時報案，而非庭上所說的清晨6時。B則回應他當時向警員稱自己中午12時要外出，並解釋自己英文不太流利，因語言不通，他與錄口供的警員均不明白對方，故書面供詞不太準確。他堅稱庭上的作供屬實，不同意曾與X討論後更改案情。

同事曾問男乘客目的地

與事主飲酒慶生的女同事供稱，3人於酒吧點了2杯雞尾酒及8杯烈酒，X喝至腳步不穩，由她與男同事送去小巴站。她曾向排隊的男乘客查問小巴目的地，該男其後坐於X旁邊。庭上展示她與X的whatsapp對話。女同事問她如何，X表示不妥，並問起鄰座的男乘客。同事回應該男子像韓國人，X透露遭對方強姦。

案件編號：HCCC28/2019