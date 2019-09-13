日男涉姦小巴鄰座醉娃案　昏睡混血事主　突見被陌生裸男壓著

混血女侍應與同事慶祝生日後喝至酩酊大醉，同事見她有睡意，把她送上小巴並坐在一名日籍男乘客旁後離開。惟女侍應之後所見畫面，卻是被一名赤裸日男壓在身上，她的衣服亦被脫掉，並感到在與人性交。日男事後更與她說話，但她聽不懂。女侍應翌日離開，仍弄不懂發生何事，回家嚇見內褲有精液，才到醫院檢身及報警。日男堅稱事主同意性交並否認強姦，案件今（13日）在高等法院開審。

被告貝瀨裕紀否認在其旺角住所強姦24歲中菲混血女事主。(資料圖片)

被告貝瀨裕紀，現年34歲，案發時在港一間貿易公司任助理經理。他被控去年8月5日，在旺角彌敦道新興大廈一單位內強姦中菲混血的事主X(現年25歲)。

事主上小巴坐在被告旁

控方案情指，事主在一餐廳任侍應。她於案發前一日晚上11時許收工後，和同事在店內飲酒慶祝，當時她尚清醒。事主繼而和兩名同事到另一店飲酒，並喝下烈酒，之後覺醉並有睡意。同事把送她上前往旺角的小巴，而被告坐在她身邊。

睡夢中覺有硬物插入

控方指被告把事主帶返其住所，事主先躺在床上入睡，期間發現赤裸的被告突壓在她上。同時，她亦發現她身上衣服被人脫掉，又感到有硬物插入其下體。但她醉得無力推開被告，甚至不知道被告有否使用安全套和有否射精。

被告指事主同意性交

事主遭性侵後，被告並為她穿上衣服，又跟她說話，惟事主聽不懂對方在說什麼。事主隨後被送上的士，返家後發現其內褲沾上精液。她把事件告知男友和同事，前往醫院檢查並報警。被告於翌日被捕，警誡下稱獲事主同意，才和對方性交。

案件編號：HCCC28/2019