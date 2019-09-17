【逃犯條例】港鐵技術員涉8.13機場襲警　將與同類案合併處理

8.13機場衝突再有一名23歲港鐵技術員被捕。他疑以電筒襲警，被控暴動及對他人身體加以嚴重傷害罪。案件今（17日）於東區裁判法院提堂，裁判官考慮指控嚴重，拒絕被告保釋，案件押至10月28日再訊，屆時將與其他機場示威案件合併處理。

被告葉文亮雖不獲保釋，但大批支持者仍到囚車位送他。(梁鵬威攝)

被告葉文亮，23歲，報稱技術員，被控一項暴動罪及對他人身體加以嚴重傷害罪。控罪指，被告在2019年8月13日，在香港國際機場一號客運大樓第八層（非禁區）2號區內，連同其他身份不詳的人，參與暴動。

被告另控在同日期及地點，連同其他身份不詳的人，非法及惡意對中國籍男子黃耀華的身體加以嚴重傷害。

警員左膝前臂受傷

控方反對被告保釋，認為指控嚴重，被告與其他人襲警，終使警員拔槍阻止。控方又呈上閉路電視片段截圖，指出圖中襲警男子為被告，並在其家中搜出彈珠、丫叉及鐳射電筒等用具。據悉，被告以電筒襲擊該警員背部，及推了他一下。該警員事後驗傷，其左膝、左前臂受傷及陰囊紅腫。

辯方指被告在港鐵任職技術員，指截圖中的蒙面人身份有待商榷。裁判官拒絕被告保釋申請，案件押至10月28日再訊，以候警方進一步調查，屆時將與其他機場示威案件合併處理。

案件編號：ESCC2144/2019