【逃犯條例】16歲學生涉7.14沙田集結被控　被指曾用雨傘襲警

7.14沙田衝突，警方再捕一名16歲男學生。他疑非法集結，及以拳頭和雨傘襲警，今（17日）於東區裁判法院提堂。被告獲准以5000元保釋，除了乘搭交通工具，被告不得進入沙田新城市廣場100米內的地方。案件押至10月29日再訊。

16歲的被告在重重傘陣掩護下離開。(梁鵬威攝)

被告李文謙，16歲，報稱學生，被控一項有意圖而傷人罪及非法集結罪。控罪指，被告於2019年7月14日，在沙田新城市廣場一期三樓398號舖外連同其他身分不詳的人，意圖使中國籍男子張歷恆身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他。

警員面骨折眼紅腫

另外，被告在上述同日期及地點，連同其他身分不詳的人，非法集結在一起，即作出擾亂秩序行為，意圖導致或相當可能導致任何人合理地害怕他們會破壞社會安寧。據悉，被告與其他人在電梯底以拳頭及雨傘襲擊警員，使該警員鼻、臉骨折及眼睛紅腫。

辯方指被告逢周六及日需要做兼職，11時半才下班，又指工作是經濟來源，希望將宵禁時間延至12時半。惟裁判官指被告僅是學生，12時半的宵禁時間是太遲。

被告每晚10時判起宵禁

裁判官錢禮批准被告以5000元現金保釋，期間不得離港、每周到葵涌警署報到。除了乘搭交通工具，被告不得進入沙田新城市廣場100米內的地方。此外，被告亦需遵守宵禁令，每晚10時半至翌日6時半留在報稱地址。案件押至10月29日再訊，以候警方進一步調查。

案件編號：ESCC2145/2019