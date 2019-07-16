【沙田遊行】咬警經過、紅裙女踏血　公民記者拍下新城市血戰兩幕

沙田警民衝突期間，在網上熱傳的紅裙高跟鞋淑女踏血奔馳，奇幻紀實照片，背後是一個個公民記者穿梭前線的故事。 他們還拍下22歲大學生涉咬斷警員無名指經過的關鍵圖片，在facebook發佈，望協助還原事件經過。他們無傳媒機構支持，僅僅透過手中鏡頭傳遞真相，為歷史寫下初稿。

7月14日晚上，社媒在社交媒站發帖指，「警方在新城市廣場內與小量示威者發生衝突，期間有人向警員掉出雨傘，而警員則揮舞警棍。有示威者被制服時被警員插眼攻擊。」社媒指，以上圖片只供收費媒體作單次使用。（Tam Ming Keung@USP United Social Press 社媒）

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社媒發佈斷指警事件關鍵照

USP（United Social Press，下稱社媒）記者近日發佈警察斷指事件的關鍵照片。7月14日下午9時55分，多名警察在沙田新城市廣場內圍捕一白衣示威者。社媒在fb描述指，多名警察衝前把示威者按在地下，「並在制服過程中一度以2隻手指插在其右眼」。從圖片所見，一名警員右手食手指觸及示威者右眼，中指碰鼻，無名指扯嘴，該示威者臉容扭曲，上衣被扯高。

我如商場內在購物的紅裙女士一樣，無故捲入了衝突中。 阿Ming，社媒攝影記者

攝影師阿Ming受訪時指，成功拍下相關照片純屬偶然。當時，他本在新城市中心中庭閒晃，突然間就有一隊防暴警察殺進來，「見人就扑」。「我如商場內在購物的紅裙女士一樣，無故捲入了衝突中。」事出突然，他只知要向衝突方向按快門，每當看到有人被捕便多按相機多下，因此，為咬斷指事件提供佐證的照片都是事後翻看仔細看才看到。

紅裙高跟鞋女士踏血奔馳經典一幕出自阿Ming之手。他指，自己會包底做其他成員沒做的事，如當日知道鄉事會路附近已有其他成員，他便走到商場內及其他位置拍攝，以更全面地以不同角度報導。意外促成一張經典相片。（Tam Ming Keung@USP United Social Press 社媒）

拍下紅裙高跟鞋女士踏血奔馳

在衝突現場，無人能預知下一秒的事情。阿Ming指，較平靜時他會到處逛逛掃視宏觀情況，「尋找具視覺效果的場景，等候something happens（事情發生）」。他以網絡瘋傳的紅裙高跟鞋女士踏血奔馳為例，對於這宛如魔幻現實的情景，他指，「一切只是在那刻的偶合，就如街拍一樣，那一刻過了就不會重現。」

我們只是提供另一角度、呈現真相的報導。 阿Ming，社媒攝影記者

攝影師：僅提供另一角度、呈現真相的報導

事後，USP昨日以連環圖方式發佈示威者疑因自衛咬斷警員手指的照片。被問到對於相片扭轉了不少輿論的感受時，攝影師阿Ming說得淡言，「與其說扭轉了輿論，倒不如反映了新聞的真確性，特別在於媒體在他們Framing（設置框架）及agenda setting（議題設定）下，報導著平分時空般的alternative fact（另類事實），我們只是提供另一角度、呈現真相的報導。」亦因此他的鏡頭不只聚焦衝突場面，更多是衝突以外的觀察，像瀝源邨躲在家中的街坊，也像記錄下現場有媽媽解答孩子為何示威者要戴頭盔的種種。

7月14日，當防暴警察進入瀝源邨佈防，阿Ming拍下瀝源邨一家三口於窗前觀看警察舉動。當時USP帖文指，有橋上觀看市民問：「係咪宵禁，返屋企都唔畀」。（Tam Ming Keung@USP United Social Press 社媒）

以影像記錄社會運動 攝影師自發組義務發佈平台

社媒起源於2013年一次社會運動。2013年5月26日，學民思潮六四遊行後，自發遊行至中聯辦，當時，一名紀實攝影師因無法出席遊行，遂在facebook建立專頁，冀為在場攝影師提供一個即時發佈照片的平台。

一度停止運作 成員因反送中再聚首

多年來，攝影師留下社會運動紀錄，惟2017年起宣佈停業。直至2019年6月，社媒突然更新facebook專頁，指因應政府修訂《逃犯條例》引發大型社會運動，因此宣佈社媒有限度復活。阿Ming自嘲，作為一個不問世事的成員，只知香港發生了大事，身旁的同志突然又聚起來記錄、採訪。

當7月14日遊行人士經過沙田新城市時，有媽媽帶同小朋友經過。當時，小朋友問：「媽媽，啲人做緊咩呀？」媽媽指：「前面警察打人，佢地傳緊啲頭盔保護自己。」（Tam Ming Keung@USP United Social Press 社媒）

成員背景多元化 有記者、IT人、演唱會攝影師

阿Ming指，社媒由十多人自發組成，當中有以義務形式參與的自由攝影師及文字記者。這批公民攝影記者背景各異，有記者、大學職員、資訊科技業人士，亦有人在沖印及銷售底片小店工作。當中更有一名駐日樂團及演唱會攝影師，自六月以來她每逢周末就購買昂貴的「last minute」機票往返香港，只為留在香港拍攝一個遊行。

社媒由十多人自發組成，均是以義務形式參與的自由攝影師及文字記者。圖為另一名社媒記者，在源禾路體育館對開攝下警員向記者施放胡椒噴霧。（Cezzna@USP United Social Press 社媒）

轟媒體編輯不自主：商人獻媚非為報導真相

阿Ming指，認為21年紀，新聞與文字不值錢，而香港與台灣湧現的反紅色媒體思潮，或源於媒體不再能編採自主，「愈來愈多媒體被有背景、有目的的商人、財團收購、兼併，只為某人獻媚以帶來更多的商業效益，而非從新聞角度出發，為大聚報導中立及可信的新聞」。他指，近年政府、官員、甚至個別媒體不斷重塑真相，他以2014年雨傘運動暗角七警打人案為例，他指曾在新聞報導中看到曾健超被七名警員拳打腳踢，然而，報導最終卻刪去字幕，「半夜播著『拳打腳踢』（的字幕），一覺睡醒也只剪剩曾健超在添馬公園潑水」。

他解釋，自己平日並不會站得太前，平日多些拍靜態故事圖片。故他的作品多以數張相片，以photo story式呈現故事。因此，拍下新城市廣場圍捕時，警員疑挖眼斷指的照片是純屬偶然。圖為714沙田衝突後，市民自發還原場地。（Tam Ming Keung@USP United Social Press 社媒）

與傳統傳媒機構不同，阿Ming指，一般傳媒均會因成本、收視及其他考量影響媒體報導的角度。而USP屬記者自發組成的平台，一切取材成員均是成員自由發揮。「成員愛拍甚麼就拍甚麼」，Ming指，成員間唯一嚴守的，就是恪守紀實、新聞相片原則，不作假及準確呈現真實。

自6月以來，前線記者採訪時不時受到阻礙。社媒作為沒有大公司撐腰的公民傳媒，在前線衝鋒陷陣尤其困難。阿Ming指，作為一間成立良久但無太大知名度的公民記者網媒，不論面對警察、示威者都比傳統傳媒面對更大的挑戰。例如，主流大台會為了攝得最好角度，屢在記者招待會搶位，阻擋後排行家。

阿Ming指，衝擊往往涉及當日的少數人，和平遊行示威的人佔大多數。「雖然他們沒站到最前線，但他們與前線的人是不能分割的，他們走出來也有他們的故事、他們的因由」，因此他的鏡頭記錄不少衝突以外的靜態場境。（Tam Ming Keung@USP United Social Press 社媒）

網民留言感激記者還原真相

自相關斷指運環圖發佈後，大批網民留言感激記者還原真相 ，並祝願記者，「好人一世平安 」。真相於他，他認為不只是一時輿論，而是永恆的是非黑白。因此，社媒改變一般圖片免費授權給非牟利團體、商業用途另作洽談的方式，而選擇單次授權圖片予公眾。身為攝影師，阿Ming指，「大眾真相比個人金錢重要」。

7.14當日社媒寫道，「遊行現場，市民高舉不同橫額，表達對警隊及行政長官林鄭月娥的不滿，亦有市民支持學生，表示學生沒有暴動，以及為記者被襲而發聲。」（Tam Ming Keung@USP United Social Press 社媒）

無論我們看見與否，真相就在那裡，不管我們相不相信。真相不在乎我們的想法和需要、不在乎我們的政府、意識形態、宗教信仰，它會一直蟄伏等待。 HBO 迷你劇《切爾諾貝爾：傷心的兒童（Chernobyl）》

「無論我們看見與否，真相就在那裡，不管我們相不相信。」

他認為真相就是真相，是不會受個人想法影響。他引用最近熱播的HBO 迷你劇《切爾諾貝爾：傷心的兒童（Chernobyl）》解釋，「無論我們看見與否，真相就在那裡，不管我們相不相信。真相不在乎我們的想法和需要、不在乎我們的政府、意識形態、宗教信仰，它會一直蟄伏等待。最終送上了切爾諾貝爾這份大禮。我曾害怕真相的代價，現在我只想問：謊言的代價是什麼？」

「謊言的代價是當大眾、以至還在探索世界的年青人漸漸吸納這種謊言，不只影響當下輿論爭論，而是永久的，我們總有一天分辨不了是非黑白。」拍下警員被咬前經過的攝影師如是說。