【何君堯辦事處刑毀案】被告心口痛未上庭　暫交警方看管押後訊

7.21 元朗白衣人襲擊事件翌日，有網民指立法會議員何君堯涉嫌與該襲擊事件有關，號召示威者到何的辦事處外抗議；其中，有示威者涉嫌毀壞何辦事處的玻璃牆。一名十八歲學生被指與事件有關，星期一（16日）被警方拘捕，控以一項刑毀罪，案件於今日在沙田裁判法院提堂。惟被告今日因心口疼痛入院而缺席聆訊。裁判官最終將案件押後兩天至9月20日，待被告出院；期間被告需還押警方看管。

何君堯位於荃灣荃豐中心的議員辦事處於7月22日被多名示威者破壞。（資料圖片）

被告朱沛恆，18歲，根據控罪書資料，被告報稱加拿大籍，報稱學生，他現被控一項刑事毀壞罪。控罪指，被告於7月22日在荃灣荃豐中心損壞何君堯立法會議員辦事處的玻璃牆。

控方要求暫交警方看管

控方庭上表示，被告日前聲稱因心口疼痛到醫院求診，目前正留院，今早無法到庭應訊；因被告不在庭上，控方認為法庭不適宜處理其保釋申請，故申請將案件押後至下星期一（23日）再作處理，期間要求法庭將被告交警方看管。

控方疑被告長居女友家

辯方則想繼續為被告作申請；又透露被告患有過度活躍症，需要母親照料，有實際需要申請保釋；控方卻反駁稱被告直至被捕一刻都長居於女友柴灣的寓所，並非與母同住，質疑辯方說法。

裁判官最後將案押後至星期五（20日）下午再提堂，讓法庭了解被告能否出庭後，再處理辯方的保釋申請，期間被告需還押警方看管。

案件編號：STCC 3560/2019