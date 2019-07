【元朗黑夜】鼓勵居民打示威者？　何君堯：若警察不在，你知點做

港鐵元朗站昨晚(21日)有大批白衣人攻擊市民。網上有影片流傳,建制派新界西立法會議員何君堯在街上與多名白衣人握手,更有人對何表示:「你哋係我英雄」。 何君堯今日(22日)在記者會上否認籌劃打人,又指白衣人與他一齊傾談和握手時沒有犯法,「同我一齊嘅時候,佢哋係表現正常嘅居民」,所以他沒需要報警。 被質疑曾在節目上鼓勵居民打示威者,何君堯亦否認,但指出有人嘗試在自己家園搞事,若警察不在,未能提供協助,「你知點做(you know what to do)」。

何君堯指,若有人嘗試在自己家園搞事,居民就可以「自衛」,若警察不在,「你知你會做甚麼(you know what to do)」。(張浩維攝)

有英文記者提到何君堯本月15日在自己的節目上,若元朗發生示威,居民會升級行動,打倒示威者,質疑他是否煽動居民動粗。

他先否認,但就指自己在自己的節目上,說過很多說話,他不可以清楚記得自己說過甚麼,不過基本上,若有人嘗試在自己家園搞事,居民就可以「自衛」,包括打999報警求助。但他指出,若警察不在,未能提供協助,「你知點做(you know what to do)」。

對於握手期間獲白衣人讚是「英雄」,何君堯指,他讚白衣人為「英雄」是認同他們保家衛族的作風和情操,並非讚許打人事件,而在白衣人心目中,自己則是敢言發聲的人,他認為不要偷換「英雄」的概念。