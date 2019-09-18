【逃犯條例】何君堯名下天祿今晚出賽或遭追擊　馬會：取消賽事

7.21 元朗白衣人襲擊事件中，立法會議員何君堯被質疑與該襲擊事件有關，示威者多次到其辦事處外抗議。今晚（18日）何君堯名下的賽駒「天祿」將在跑馬地快活谷馬場出賽，角逐二班1,000米草地賽。不過，有傳網民發起圍堵馬場，馬會疑避免發生意外，決定取消全晚賽事，以確保馬迷及馬匹的安全。

何君堯的賽駒「天祿」原定今晚角逐二班1,000米草地賽，惟馬會因應示威活動，決定取消全晚賽事。（馬會網頁圖片）

跑馬地馬場今午5時15分開放，首場賽事於晚上7時15分開跑，因應何君堯的賽駒「天祿」角逐二班1,000米草地賽，由騎師田泰安執韁，練馬師為告東尼。有指馬會罕有地將二班賽事編排到第一場舉行，若開賽前附近有3、4百名示威者聚集，則會考慮取消全晚賽事，另外訂日期補賽；若賽事開始後中途腰斬，則影響投注額之餘，或不會獲准補賽。

據了解，過往「天祿」出賽，何君堯多會到場支持，馬會預料今晚跑馬地馬場將有大批馬迷，及普通市民專門入場慶賀何君堯，事前已稱會加強保安。

網民疑發起圍堵跑馬地馬場，追擊何君堯名下賽駒「天祿」，馬會決定取消全晚賽事，以確保馬迷及馬匹的安全。（資料圖片 / 羅君豪攝）

馬會：今晚跑馬地或出現暴力場面​

馬會聲明指，由於馬迷、騎師和員工的安全，及馬匹的福祉可能受到威脅，宣布取消今晚在跑馬地馬場舉行的賽事。馬會指，一直密切監察近日本港的情況，並就晚上賽事作全面的風險評估，「關注到跑馬地附近地區今晚或會發生不可預計的混亂情況，跑馬地馬場今晚可能遭受干擾甚至可能出現暴力場面，以及馬迷、騎師、馬會員工及馬匹今晚進出馬場時，跑馬地及銅鑼灣地區的交通安排所存在的不確定因素」，故決定取消今晚的賽事，確保人馬安全。

發言人強調：「要作出這個艱難決定，我們感到無奈；但公眾安全是馬會的首要考慮因素。我們希望賽馬業界和公眾人士均理解我們作出這個決定的原因。」馬會將稍後公布有關投注退款及馬場設施訂座安排的資料。