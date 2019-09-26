【醫療爆煲】馮康指醫療與社會政策割裂　預言20年後仍不夠病床

病床不足、無地建醫院、醫護人手短缺、急症室輪候時間過長、人口老化加劇、慢性疾病病人比例增加等等，與醫療體系相關的問題，隨手拈來已滿一籮筐。 曾任醫院管理局新界東聯網總監長達11年的中文大學醫院行政總裁馮康有話直說，「啲人話以前規劃錯誤，可能我都係其中一個要接受批評對象」。對於當局不斷強調增加病床，馮康認為，醫療問題與其他社會政策環環緊扣，若忽視「上游」問題——房屋政策、社區支援不足，即使兩個十年醫院計劃完成，他仍不感樂觀：「我好肯定20年之後，我哋仍然唔夠病床！」

馮康認為醫療政策不能與其他政策分割地制訂。（張浩維攝）

過去十多年的病床數目停滯不前，馮康指，現時需要公營住院服務的病人，高齡達八、九十歲，「70歲都算係後生喇！」馮康反問：「問題係，老人家係咪一定要入院？」長者若有慢性病、長年體弱、步履不穩的話，出院後社區能否提供有效照顧，其環境可否助長者自己健康生活非常關鍵。

醫委會今年5月通過放寬海外專科醫生在港的實習要求。（資料圖片） 指引入海外醫生非出路 在醫生層面，人手不足早成事實，今年中醫務委員會討論如何放寬引入海外醫生惹爭議。馮康稱，對一個海外專科醫生來說，移居需考慮事業發展及家庭因素，相信計劃吸引的人數屬杯水車薪，無助短期內解決人手不足問題。 有跨政黨立法會議員倡議參考新加坡對約100間海外醫學院畢業生實行免考執業試的做法，馮康指比較各地政策時應看得更全面，很多新加坡醫生完成訓練後選擇到海外執業，但現時本港訓練的醫生較少流失。馮又認為執業試難以避免，考試亦是多地的執業要求。

要解決政策不到位的問題，馮康認為應逐個問題擊破，因很難透過革命性改革去改變。（張浩維攝）

不能獨立看待「醫療還醫療、房屋還房屋」

公營醫療體系的問題淺見於醫患兩個層面，但在馮康眼中這些只是「下游」，問題根源在於「上游」——房屋政策、社會配套。馮康指出，現時的政策是「醫療還醫療、房屋還房屋」，相當割裂；當局將醫療當作獨立框架看待，近年一味計劃建新樓、追趕數字，但忽視對長者居住環境的關注，是對眼前困境「簡單化」。

他又直言政策不到位，如長者醫療券，雖然花費金錢多，但前衞生福利食物局局長楊永強教授早前的研究已反映，醫療券無助令長者轉到私營醫療求診，下游的人「積埋在醫院」，失卻紓緩公營醫療壓力的本意，政府應再檢討醫療、社會服務及房屋政策三者如何互扣，否則不能解決老年化引伸的問題。

兩個十年醫院計劃內容包括興建新醫院、重建及擴建舊醫院，料完成後增加約9,000張病床，但馮康直指「如果唔去上游做嘢，我好肯定20年之後，我哋仍然唔夠病床！」

現時公營醫療的壓力大，馮康建議應加強公私營合作，善用私營醫療的資源。（資料圖片）

革命性的改變行不通 應逐點調整

曾有人建議要重組、甚至解散醫管局，實事求是的馮康則指「無嘢可以重新嚟過」，本港公營醫療面對的問題在各國亦相當普遍，無法透過「革命性的改革」解決，只能針對問題逐步改善。他指政府的措施如自願醫保、醫療券、倡私家醫院推套餐價、增加公私營合作等都是好事，但所有政策都不會立時見效，需摸着石頭過河，持續作調整方能長遠見效。