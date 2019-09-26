【中大醫院】料明年啟用　馮康：造大個餅令公私營市場及病人得益

首間非牟利私家教學醫院－－香港中文大學醫院自2014年起籌建，醫院行政總裁馮康接受專訪時透露，工程進度良好，預計如期於2020年啟用，將先提供部份住院及日間門診服務。 馮康表示，中大醫院的定位是在私營市場為市民提供可負擔的服務，方法是利用套餐價形式令收費變得可以預測，保險公司亦可依此設計保險產品，務求令消費者在充足保障下接受私營治療。馮康強調，長遠目標是「造大私營市場個餅」，令整體公私營醫療資源得以善用，或有助令公營醫療的壓力得以紓緩。

馮康預期中大醫院會如期於下年分階段投入服務。（張浩維攝）

開幕初期提供門診及部份住院服務

中大醫院建築工程由2016年起動工，今年6月工地曾發生火警，消防處稱起火原因為「未能確定」，由於訂購物料及重新安裝需時，工程完成日期因而需延後兩個半月至2020年5月中，醫院可望於2020年下半年投入運作。

馮康接受專訪時稱，開院後第一期服務將以門診及部份住院服務為主，住院方面包括普通外科、普通內科、骨科及婦科四個專科，亦包括其他專科門診服務，至於24小時門診及急症服務需待運作系統暢順後才展開。

醫院料設600張病床，當中516張為住院病床，馮康未有透露已聘請的駐院醫生人數，但稱現時在中大醫院尖沙咀診所工作的十數名醫生，日後均會在中大醫院掛單。

套餐定價需與醫護取共識 與保險公司緊密合作

中大醫院承諾七成住院服務均會以套餐價提供，這種收費模式首見於港怡醫院，但港怡營運至今仍未達致四成服務套餐價的目標。馮康稱在定價時，會將成本相近的手術及治療歸類成一個組別，以此為基礎決定價格，定價過程中亦需要與醫生商討治療的風險，馮康形容這種做法可提供較全面的價格資訊，病人在可預知價格的情況下接受私營醫療服務之餘，亦可令保險公司設計保險產品時明白計算方式，從而提供覆蓋得更好的保障計劃。

院方在與政府的協議中，承諾會接收部份公立醫院轉介的病人。馮康透露，正與中大另一所教學醫院威爾斯親王醫院商討，適合轉介至中大的手術個案，但細節需待日後公布。

這個做法或有助紓緩公營系統的壓力，但馮康稱在醫院營運之初，未必即時見效。他解釋，現時需使用公營住院服務的人均是年紀較大的人，不會轉往私院求診，他們的目標是令一些中年、需等候良久才能用公院服務的人士，有多一個選擇。

馮康希望中大醫院有助擴大私營醫療市場的份額。（張浩維攝）

有自負盈虧壓力 料工程費「有錢剩」

本港公營醫療系統瀕臨「崩塌」，但私營醫院的使用率僅六成多，馮康直指是資源錯配，而此時推出套餐價是其中一個解決方法，此外亦可加強公私營合作計劃，善用現有的資源。馮強調中大醫院並非要與其他私家醫院競爭，長遠目標是要開拓私營市場、「造大個餅」，令市民、私營及公營體系均有所裨益，達到共贏局面。

中大醫院造價預算為63億元，營運後需自負盈虧，馮康承認有一定壓力，董事局亦預計營運之初會虧蝕，但他估計建造費用不會超標之餘更「有錢剩」，將在工程完結後公布。