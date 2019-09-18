【逃犯條例】馬會恐何君堯愛駒被追擊取消賽事　馬迷：無得馬照跑

7.21元朗白衣人襲擊事件中，示威者質疑立法會議員何君堯與事件有關，多次到其辦事處外抗議。今晚（18日）何君堯名下的賽駒「天祿」原定將在跑馬地快活谷馬場出賽，但有網民發起圍堵馬場，馬會於下午宣布，取消今晚在跑馬地馬場舉行的賽事。 有投注站的馬會員工表示，確有馬迷因而感到不滿，但很快平復；有市民直指對賽事取消感「激氣」，亦有人笑指何君堯馬匹是「害群之馬」；有馬迷未能買馬，改為投注球賽，但感嘆取消賽事變成「馬無得跑、舞都無得跳」；惟有馬迷質疑，馬會的舉動似保護有錢人。

尖沙咀馬會投注站內的電視螢幕展示聲明，指今晚的賽事將會取消。（梁煥敏攝）

馬會公布取消今晚賽事後，尖沙咀漢口道的馬會投注站內電視螢幕不時播出「白底黑字」的聲明，指今晚的賽事將會取消，現場可見有少量市民到場準備落注及退款。

有工作人員表示，較早前馬迷前來退款，但面露難色，明顯感到失望，亦有市民在排隊下注中途被截停，大表不滿，該工作人員嘆：「咁點都有少少微言嘅，𠵱家算平復咗啦！」此外，有兩名路經馬會的市民你一言我一語的笑言，「無馬跑要多謝何君堯！佢隻馬叫害群之馬呀！」

市民指未聽聞馬會因個別人士取消賽事 特到投注站確定

市民蔡先生住於尖沙咀附近，他直言觀看跑馬賽事為日常娛樂，「取消咗差啲，無咁高興囉，無咗娛樂！」他又指，從未聽過馬會因個別人士而取消賽事，故特意前往投注站確定消息。蔡先生認為，馬會因要考慮騎師等安全而取消，做法亦合理，他又笑言希望何君堯「低調啲，醒目啲唔好累到大家無晒娛樂」。

蔡先生希望何君堯可更低調，笑言「佢醒目啲唔好累到大家無晒娛樂」。（梁煥敏攝）

另一市民陳先生則指，原本不打算投注賽馬，並認為馬會做法合理，因馬會亦要向一眾馬主等交代，亦要考慮安全因素，「社會𠵱家情況咁其實都預咗」。他又笑言，希望何君堯「多啲出動，佢曲線幫緊一啲嘢，無佢呢啲人唔會變成𠵱家咁」。

大衞指臨投注才知道今晚賽事取消，直言「好激氣」。（梁煥敏攝）

李先生感嘆指取消賽事變成「馬無得跑、舞都無得跳」。（梁煥敏攝） 有馬迷指 馬會舉動似保護有錢人 市民大衞坦言原來計劃到投注站投注賽馬，但「臨買先知無，真係激氣，香港人最鍾意賭馬！」李先生到投注站投注球賽，但他感嘆指取消賽事變成「馬無得跑、舞都無得跳」。他又認為馬會因個別人士而取消賽事做法不理想，「好似淨係保護有錢人」。

馬會聲明指，由於馬迷、騎師和員工的安全，及馬匹的福祉可能受到威脅，宣布取消今晚在跑馬地馬場舉行的賽事。馬會指，一直密切監察近日本港的情況，並就晚上賽事作全面的風險評估。