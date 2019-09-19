【8.31太子站衝突】教大生要求港鐵交CCTV片　官下令保存等待正審

警方防暴警察和「速龍小隊」於今年8月31日，衝入港鐵太子站月台及列車拘捕示威者。當晚被捕的香港教育大學學生會會長梁耀霆，聲稱準備向警方索償，並入稟高等法院，並要求頒下「第三者披露令」，要求港鐵交出當晚相關的閉路電視片段。高等法院今（19日）頒判詞，下令港鐵要保存有關片段，直至法庭另有決定為止，但就港鐵是否要交出片段，則另定聆訊再作爭辯。

教育大學學生會會長梁耀霆入稟要求港鐵交出太子站831的閉路電視片段。(資料圖片)

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香港教育大學學生會會長梁耀霆因應831太子站事件，打算向警方進行索償，並入稟要求港鐵提出相關時段的太子站和荔枝角站閉路電視片段，另再要求港鐵保留及不得進行篡改有關片段。

梁的律師本周初在指示聆訊中，要求法庭頒出「第三者披露令」，要港鐵向梁的律師提供，於8月31日晚上9時45分至9月1日凌晨1時45分的港鐵太子站，以及9月1日凌晨12時30分至2時的港鐵荔枝角站的閉路電視片段，以讓律師團隊檢查和製作副本。

新聞稿未提保存荔枝角站片段

法官留意到港鐵就事件發出的2份新聞稿，均沒有提及到會保存荔枝角站的閉路電視片段，但是次申請卻涵蓋荔枝角站的片段。法官表示不能否定荔枝角站的片段，或會被港鐵按既定程序刪去，平衡所有因素後，決定下令港鐵要妥善保存太子及荔枝角站相關時間的片段。

案件編號：HCMP1441/2019