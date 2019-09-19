【逃犯條例】沙田中學生築人鏈喊五大訴求　新城市廣場爆黑白衝突

反修例風波持續三個月，至今仍未平息，自開學日起，各大專院校、中學亦有發起不同罷課行動。今日（19日）沙田近30間中學，發起「沙燕兒女 衛我家園」築聯校人鏈活動。下午5時許在沙田中央公園所見，已有約百名穿校服中學生在等候。人鏈起點為城門河，途經瀝源橋，延伸至翠榕橋。期間一度盛傳附近有白衣人出沒，現場氣氛緊張，最終未見異樣，和平散去。 惟人潮其後轉往新城市廣場後，有白衣男子口出挑釁，遭現場人士撲倒在地，雙方一度發生打鬥。

參加的中學生多戴上口罩，有人更特別套上過濾防毒面罩。（盧翊銘攝）

由下午5時半，參加的中學生不少戴上口罩或防毒面罩，手拖手或拿樽裝水分隔，在城門河邊組成人鏈，高呼「五大訴求、缺一不可」。在近6時，有中學生在場稱有「白衣人」出沒，現場一度變得緊張，他們陸續疏散至瀝源橋重組隊型，但最終未見「白衣人」出現，虛驚一場。踏正傍晚6時半，全場一同合唱《願榮光歸香港》。

人龍隨夕陽沿城門河延展，參與人士高舉手機燈光，照亮兩旁岸邊。

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大批人其後散去，部份人則轉場去新城市廣場地下坐低。有部份學生於新城市廣場靜坐一會後，一度傳出沙田港鐵站封站，有學生聚集於閘機前，部份人更「跳出又跳入」跳閘機，但不久後散去。

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白衣青年「影大頭」惹不滿 多人混戰

一名身穿白衣青年被指用手機拍攝在場聚集人士「大頭」，惹來不滿，，與有在場人士發生口角，離開時遭旁邊男子撲倒在地，雙方扭作一團，白衣男揮拳還擊，多名黑衣市民加入戰團，打鬥歷時約數分鐘，白衣男其後遁去，黑衣市民尾隨追截，一度發現其蹤影，最後有人「勸交」後放走該名白衣人。