【逃犯條例】市民發起中環築人鏈　數百市民聚集天橋嗌口號

《逃犯條例》修訂爭議持續，繼近日市民於不同地區發起築人鏈活動表達訴求，再有網民發起於今晚（17日）7時到中環天橋，進行築人鏈活動，呼籲市民身穿黑衣參與，表達訴求包括聲援新屋嶺扣留中心被捕人士及抗議警方執法問題等，人鏈由中環天星碼頭、連結至恆生銀行總行對開。

過百市民於中環天橋築起人鏈。（孔繁栩攝）

彭先生帶同口琴到場，吹奏歌曲《願榮光歸香港》。（孔繁栩攝）

過百市民晚上7時起於中環天橋排起人龍，由中環碼頭一直伸延至近港交所對開，有市民手持標語及亮起手機燈，並不時高叫口號，包括「光復香港時代革命」、「五大訴求缺一不可」、「香港人加油」等。

市民口琴吹奏《願榮光歸香港》

市民彭先生帶同口琴到場，吹奏出反修例運動中廣傳的歌曲《願榮光歸香港》，在場人士報以拍掌歡呼及合唱，彭先生指自己於歌曲推出後，練習了大約3日，他認為吹奏歌曲有其難度，因為音域很廣闊，而且要表達歌曲雄壯的氣氛需要比較費力。彭先生又指，很多人對歌曲有不同意見，他認為音樂可以帶動很累、消沉的心情，唱歌不等於安於現況，而是可以給市民休息的機會，他希望透過歌曲為大家打氣。

防暴警中環站戒備

至晚上8時許，多名防暴警員乘警車到達干諾道中，下車並進入中環港鐵站，有天橋上參與人鏈人士隨即高呼「黑警」等字眼。十多名防暴警包括旗手，於中環站內戒備，部分警員手持盾牌。