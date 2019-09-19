日做12個鐘每周休一日　倉務員突患乳癌四期：再忙都要顧身體

乳癌是本港女性健康的「頭號殺手」，死亡率更位列前三甲。香港節奏快，工作壓力大，不少人因此忽略了身體健康。香港乳癌資料庫今日（19日）公布第11號報告，分析研究乳癌趨勢，研究發現雖然接受乳房X光造影檢查的比例增加，但定期檢查的比例卻在下降，有近四成本地患者確診乳癌時已經是第二期，較其他設有全民篩查的國家的病人確診期數遲。 49歲的Stella曾任職倉務員，工作時間較長，因而忽略了身體狀況，亦從未做身體檢查。2017年時，她自檢時發現乳房有硬塊，其後確診已是HER2型乳癌第四期，一度令她崩潰。

Stella曾是一名倉務員，工作時間長、壓力大，因而忽略了健康。（袁澍攝）

研究報告收集1.9萬個乳癌患者資料，比較12年間檢查習慣、風險因素及治療轉變等，發現有近四成患者曾經有高度精神壓力，近八成患者每星期運動少於3小時。香港乳癌資料庫督導委員會成員熊維嘉醫生認為，這些都可能增加患乳癌的風險，他表示乳房X光造影是目前最有效發現乳癌的方式，呼籲女士應定期檢查。

倉務員周休一日 日做12個鐘 確診乳癌第四期

Stella確診患乳癌時已經47歲，2017年11月在自我檢查時摸到乳房附近有硬塊，其後便去醫院檢查。醫生診斷她患有HER2乳癌第四期，並有肺部轉移的跡象。回憶起確診那一刻，她覺得心情跌落谷底，除了不斷問醫生「有咩療程適合我」外，什麼方向也沒有。

在接受手術前，Stella接受了6次化療療程，直到肺部轉移狀況消失，才接受全乳切除手術。術後她又接受了25次電療，同時亦有荷爾蒙治療，現在病情穩定控制中。

Stella表示，自己曾經是一名物流公司的倉務員，每個星期只能周日休息。初入公司時，每日最多工作8小時，但到了後期公司生意做大，每日要工作12小時甚至更多。她憶述當時每天壓力都很大，要處理許多公司的事務，回到家時疲累不堪，顧不得均衡飲食及定期運動，「根本無時間做其他事情。」

香港乳癌資料庫督導委員會成員熊維嘉醫生呼籲女士定期檢查乳房健康。（袁澍攝）

而經過這一次患癌經歷，她明白身體健康的重要性，並且已經將工作辭去，「都想要提醒香港女性朋友，再忙都要留意身體健康，定期做檢查。」

朋友催乳檢發現患乳癌：「佢係我救命恩人」

香港乳癌資料庫報告顯示，2015至2017年期間曾接受乳房X光造影檢查比例上升有36%，但定期接受檢查的人數卻減少至56%。熊維嘉推測，保持定期檢查習慣本身較難，加上有人認為檢查一次便可證明自己健康等因素導致很多人忽略定期檢查的重要性。

在朋友催促下，Ivy才做了乳房檢查，發現自己患乳癌。（袁澍攝）

另外，Ivy亦是乳癌康復者。她是飾物店店主，8年前開始接受定期乳健檢查，並保持2年一次。由於每次都未發現問題，加上認為透過保險公司的診所檢查「好馬虎」，因而4年前放棄定期檢查。直到最近有患乳癌的舊同學催促她再次檢查，才發現自己已經患上HER2陽性1.5期乳癌。

提起這段經歷，Ivy感到很幸運，她感謝朋友一直催促她，才能在較早時間發現乳癌，並及時治療，「她是我的救命恩人！我的腫瘤長在很後面的位置，用手是摸不到的，等到真的用手摸到，後果不堪設想。 」

香港基金會主席霍何綺華呼籲大眾定期接受x光造影檢查，政府應推動全民篩查。（袁澍攝）

Ivy透過香港乳癌基金會的乳癌支援中心，找到了合適的醫生，現時已經完成電療，但仍要繼續接受標靶治療。

Ivy說，此前沒有定期運動的習慣，吃飯也是多肉少菜，加上做店主壓力一直都很大，所以忽略了健康。她提醒香港女性要及時做檢查，乳癌若是發現得早，還可以減輕家人的負擔，副作用也較少。

香港乳癌基金會主席霍何綺華表示會繼續倡議政府分階段落實全民篩查，讓本港女士受惠。