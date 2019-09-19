近四成本地乳癌第二期確診　缺運動遲生育增風險　醫生籲定期檢查

乳癌是香港女性最大的癌症威脅，2016年本港有約4000宗確診人數。香港乳癌資料庫今日（19日）公布第11號報告，分析研究乳癌趨勢。研究報告收集1.9萬個乳癌患者資料，比較12年間檢查習慣、風險因素及治療轉變等。研究報告發現近四成患者的是在乳癌第二期時確診。另外，近八成患者缺乏運動，近七成患者沒有哺乳，其他風險因素，如乳癌患者超重、有家族乳癌病史的比例都在上升。 研究認為，本港乳癌患者大多都曾接受過乳健檢查，但不少人沒有培養定期的習慣。香港乳癌資料庫促政府盡快引入全民乳癌篩查，助市民盡早發現及應對乳癌。

香港乳癌資料庫督導委員會主席張淑儀。（袁澍攝）

乳癌發現得早，存活率超過九成，且治療副作用少、費用低。第11號報告顯示，本地患者過去12年，有近四成確診期數維持在第二期，比有推行全民篩查國家的第一期確診為差。

香港乳癌資料庫：定期檢查、精準治療



香港乳癌資料庫督導委員會主席張淑儀醫生表示，乳癌測試技術日新月異，精準醫療成為近年來發展趨勢。醫生透過先進技術了解患者的疾病種類，再根據情況施以最有效的個人化治療，患者可以免去副作用。

報告亦顯示，2015至2017年期間曾接受乳房X光造影檢查比例上升有36%，但定期接受檢查的人數減少至56%。香港乳癌資料庫督導委員會成員熊維嘉醫生表示，乳房X光造影檢查是最有效發現有無乳癌的方法，但報告中只有一成本地患者透過該檢查確診。女士應該定期檢查，才會有較大機會在乳癌未成形時確診，盡早接受治療。

香港乳癌資料庫督導委員會成員熊維嘉呼籲女士可以定期檢查。（袁澍攝）

專家：超重、有家族乳癌史增加乳癌風險

熊維嘉又表示，個人因素及生育因素都是風險因素，當中缺乏運動、從未哺乳都是高風險因素。另外，近幾年，超重、有家族乳癌病史，未有哺乳、生育（35歲後首次生育）風險都在增加。

香港基金會主席霍何綺華呼籲大眾定期接受X光造影檢查，並政府可以推動全民篩查，推前確診期數，減低乳癌死亡率。