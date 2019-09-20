【收回土地條例】陳劍青︰土地共享計劃是漏洞　發展商仍擁主導權

距離《施政報告》發表尚餘一個多月，民建聯近日高調建議政府引用《收回土地條例》，並與地產建設商會會面討論。本土研究社成員陳劍青認為，有關政黨目前的建議流於口號，未見有具體規劃。他指，無叫停俗稱公私營合作的「土地共享計劃」，發展商仍然擁有土地的主導權，影響供應進度及數量。他關注，政府在收回土地時的選址及對象，是否有公平考量，有無魄力及勇氣去應付囤地的發展商。

本士研究社成員陳劍青。（資料圖片／李澤彤攝）

陳劍青今早（20日）在港台節目「千禧年代」上表示，收回土地條例與土地共享從本質是互相矛盾，指前者是用以打擊囤地，後者卻助長囤地，變相令政府在選址上會有顧忌，在收地時或會避開由發展商持有的土地「傾傾先」。他關注，政府在真正收回土地時的選址及對象，是否有公平考量，而非只向小業主落手，以及近年有中資財團亦加入囤地，政府會否只打港資不打中資等。

他指，政府以往收回土地條例多用於重建小業主身上，但面對地產商及新界鄉紳卻不敢用。有本地發展商囤積農地多年，他估算過，買入價約百多元至二、三百元一呎，而收回土地條例下，賠償最高呎價為一千三百元。

聽眾梁先生表示，支持引用收回土地條例，但認為應與土地共享計劃並行，認為是相輔相成，「多管齊下咁用盡方法去嘗試。」聽眾石先生表示，他曾獲地產商帶入元朗看村屋，認同政府應一視同仁，一併收回發展商囤積的土地。稱在新界土生土長的60多歲聽眾李小姐表示，新界人將「官商鄉黑」看在眼內，「作為普通村民都睇唔過眼。」