【收回土地條例】尹兆堅稱過去只針對小村民　憂政府非真心為市民

近日有消息傳出，政府擬引用《收回土地條例》收回地產商土地建公營房屋。而民建聯早前亦高調宣傳，認為政府應引用《條例》收地。 民主黨立法會議員、房委會資助房屋小組成員尹兆堅出席一個論壇時說，政府態度突然180度轉變，擔心其動機並非真心為市民。他又指，根據過去經驗，該《條例》只針對小村民，而非地產商手上的農地，故憂慮日後或仍出現傾斜局面，甚至為地產商「鋪路」。 同席同一場合的房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉說，即使能如期收地，短期內要追回「三年上樓」目標仍是天荒夜譚，但仍然「好過唔做」，建議政府多管齊下增加土地供應。

近日有消息傳出，指政府擬引用《收回土地條例》建公營房屋。（資料圖片）

尹兆堅說，他們一直提倡政府引用《條例》收回地產商持有的新界農地，惟政府一直拒絕。對於今次政府突然「轉軚」，他稱其態度猶如180度轉變，反映選舉及政治意味強。他亦指政府立場詭異，擔心其動機。

尹兆堅表示，政府過去一直有使用《條例》收地，包括洪水橋、新界東北、橫洲等。但他指參考過去經驗，條例只針對小村民，而非地產商手上的農地，故擔心日後政府亦會出現「傾斜」的局面，甚至僅在小區「樣板式」向地產商收地，缺乏持續性，最終可能出現「時間短、規模細」的情況。

民主黨立法會議員、房委會資助房屋小組成員尹兆堅。（資料圖片） 隨時「搵市民笨」 尹又指，根據可靠消息，連計「艇仔公司」，地產商持有的新界農地多達2,000公頃。他擔心，政府可能只收小部份農地建公屋，並在當區設道路或基建等，屆時鄰近的私人農地便能順帶發展，造成「公私營合作」，隨時有機會「搵市民笨」。

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉。（資料圖片）

料短期難解決短缺問題

招國偉說，房委會的發展項目一般最少需時7年，故即使能如期收地，短期內要追回「三年上樓」目標是天荒夜譚，但仍然「好過唔做」。至於收回的土地，他稱不宜只建公屋，可考慮加入居屋或首置盤等，否則不利社區發展。

他說，在現時公營房屋短缺的情況下，相信無人會反對使用《條例》收地，但細節才是關鍵。他又指，若政府只收回一小部份土地，並不足以解決問題，更不能單靠一個方法處理土地短缺問題，他建議政府同時考慮其他方法，以增加土地供應，包括發展棕地、分階段發展粉嶺高球場等。