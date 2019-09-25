17歲少年為單車半工讀　三年間由包尾到入青訓：開始了便不可放棄

17歲少年石上釗成長於單親家庭，雖然熱愛單車，但無奈亦要面對現實的「麵包」──昂貴的單車設備、器材。不願加重家中經濟負擔的他，去年到茶餐廳做兼職侍應，笑言：「一星期三日，真係所有錢都擺晒落單車度。」在這三年間，石由每月比賽皆包尾，到今年成功入選港隊青訓，未來目標是於亞錦賽中得獎，夢想成為全職單車運動員。

今年17歲、中四生石上釗於2016年年尾加入SHKP Supernova單車隊，起初成績未盡人意，「比賽係咁包尾。」他笑言「輸足兩年」，至去年4月，終取得第一個單車奬──全港公路繞圈賽季軍。至今年，已最少獲得7個本地賽事獎項，5月更成功入選青訓。

16歲起到茶餐廳打工 為單車「找數」

成長於單親家庭的他，為減輕媽媽負擔，自16歲起便到茶餐廳打工，賺錢「找數」。自費上萬元買單車、交學費，「真係所有錢都擺晒落單車度。」之前平均每周工作三日，還要應付學業、訓練、照顧弟弟，「最辛苦試過練完車，再直接返工，變相由朝早8點忙到夜晚10點半。」

石上釗非一入隊便成績十分亮麗，連他自己都笑言「輸足兩年」。（余俊亮攝）

訓練曾遇瓶頸位 自勉：開始了便不可放棄

堅持下去只因對單車的熱情。他指，由最初只有是上學、做功課的日子，至今踩單車令人生變得充實，「單車改變咗我。」原本沉默寡言的他，變得更有自信、開朗。年紀雖小，但充滿志氣，他希望能於亞錦賽得獎，未來成為全職運動員。

石上釗坦言，即使入選青訓，亦曾感到迷失，「一星期6日的訓練，完全無晒自己時間，到底值唔值得？」興趣恍惚變成壓力，但他自勉「既然開始咗，就唔可以放棄。我想試到廿三、四歲，我宜家先啱啱起步，如果宜家唔做，一世人得一次，如果唔試會後悔！」

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前港隊單車隊員曾曉彤是隊內領隊，見證石上釗的成長，笑指他在天分和努力之間，一定是後者佔多，「我哋一個禮拜訓練3日，但佢喺額外日子會跟我哋加操。」她解釋，車隊期望為單車界培養更多有心人，若隊員有需要，會資助比賽、器材的費用。



SHKP Supernova車隊成立於2016年，現時有5名教練和45名15至18歲的隊員，當中有5名隊員已獲選明日之星甄選計劃，有9名隊員已加入香港青少年訓練梯隊。目標是培養最少2至3名香港全職單車運動員。