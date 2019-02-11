前港隊單車教練、成員組青少年單車隊　自掏荷包助青年「追夢」

「追夢」二字殊不簡單，除了要付出勞力外，有時更需遇上伯樂。曾有份教導單車冠軍選手李慧詩的前港青教練曾啟明，退休後與前港隊單車隊員曾曉彤、袁智浩等成立了一隊青少年單車隊「Supernova」，期望發掘有潛質入港隊的青年。 然而，有部分成員來自低收入家庭，教練們便因應情況免減學費，更不惜自掏荷包，協助學員購入單車、器材，協助他們「追夢」。

前港青教練曾啟明與前港隊成員曾曉彤、袁智浩等，成立了一隊青少年單車隊「Supernova」。（張浩維攝）

他們只欠一個機會 冀可提供幫助

曾啟明可謂是李慧詩的其中一位「伯樂」，當年他出任體院單車教練時，正是其在甄選中賞識並招攬李慧詩，香港才會出現「牛下女車神」！

青少年單車隊教練之一的曾曉彤解釋，當初成立青少年單車隊，是希望單車界有更好發展，發掘更多有潛質的青年入港隊。她指，「Supernova」成立約兩年，目前有三十多名隊員，年齡主要介乎12至18歲。

然而，有部分成員來自低收入家庭，教練們因應情況免減學費，更多番給予協助。曾啟明表示，曾經為有需要的學員先墊支單車的支出，再著其分期付款還給他，希望減輕他們的負擔。

除此之外，各位教練亦自掏荷包，每人花費數千元甚或逾萬元，為隊伍購入不同器材。袁智浩指，沒有刻意招攬低收入家庭、邊緣青年，惟當目睹有需要的學員付出努力時，感到「只是欠一個機會，希望幫一幫他們。」



曾啟明(左1)指，曾為有需要的學員先墊支單車的支出，再著其分期付款還給他。（張浩維攝）

袁智浩（右）指，當目睹有需要的學員付出努力時，感到「只是欠一個機會，希望幫一幫他們。」（張浩維攝）

一千元已是天文數字

16歲的梁悅加入「Supernova」約兩年，回想起第一次參與訓練，可謂「由零開始」，「穿著球鞋，連單車衫、頭盔等都沒有」。梁指，自己在單親家庭中成長，媽媽獨力撫養三個子女，經濟負擔很重。當得知需繳付訓練費時，擔心了三天才敢與媽媽說，「可能對你們來說，一千元只是小數目，但對我而言，卻是天文數字。教練很好，其後亦有借單車、器材給我。」

雖然年紀輕輕，但梁對前路已有堅定目標，在兩年間完成了「明日之星訓練計劃」，並成功加入青訓，而媽媽亦由猶豫的態度，變成全力支持，「她起初覺得這項運動很危險，但後來亦願意放手讓我追夢。」

談及未來，梁悅指短期目標是於亞洲公路錦標賽中取得頭十名的成績。



梁悅（左）出身自基層家庭，直言教練一路以來給予了很多援助。（張浩維攝）

沉迷網絡遊戲變找到人生價值

17歲的王希諾是另一位年輕的成員。原本沉迷網絡遊戲的他，自言透過單車找到人生價值，並在中四時戒掉壞習慣。

他憶述，「由小五開始，成日去網吧、由夜晚打到朝早，但接觸了單車後，會覺得電腦不如以前有趣，甚至會覺得為應付單車（訓練）要早點睡。」與此同時，為應屆文憑試考生的他，希望能考入青訓，目標成為全職運動員。

