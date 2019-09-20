【逃犯條例】荃灣學生築人鏈　8時31分愉景新城叫口號促查太子站

反修例風波持續超過三個月，由暑假至開學，由示威至罷課，當中不乏中學生身影。繼昨日（19日）沙田近30間中學於城門河畔築起聯校人鏈後，荃灣區及葵青區十多所學校今日（20日）下午6時發起組成聯校人鏈，重申反修例「五大訴求，缺一不可」。人鏈由荃灣官立中學開始，經福來村、路德圍、荃灣站連至石圍角，另一端則連至愉景新城。就記者觀察，學生大約佔人鏈人數的7至8成，高峰時期有超過1千位市民參與活動。 晚上8時許，市民改為聚集於愉景新城進「快閃行動」，要求當局徹查8月31日太子站事件；大約300人不斷唱起嘲諷警察的歌曲。活動於晚上9時15分結束。

參加人鏈活動學生在晚上進入愉景新城，要求當局徹查8.31太子站事件。（李澤彤攝）

新之城傳有打鬥 男子爆缸

荃灣人鏈西面延至愉景新城，東面越過港鐵荃灣站；由於再向西行將到荃灣警署，因此參與者表明不再前往，以愉景新城為西端。參加者均戴上口罩，或穿上黑色衣物，個別人士蒙頭及戴上防毒面罩。

有街坊向他們派水、拍掌。現場有家長一同參與，稱要保護子女，林先生就和女兒出席，他稱平時未必會衝，因此參加今晚活動，讓政府知道市民的索求，除了保護女兒，也可讓她知道是非黑白。

一名男子右眼角流血，血流披面。（李澤彤攝） 約在晚上7時，在荃灣新之城對出一名男子右眼角流血，血流披面，現場稱發生人打人事件。

8時31分愉景新城搞快閃行動

在晚上8時，在愉景新城對面，有人在唐樓拍攝人鏈。現場有人用鐳射筆照向拍攝者。

晚上8時許，市民改為聚集於愉景新城進行「快閃行動」，稱要在晚上8時31分「追究8月31日太子站事件」。大約300人不斷唱起嘲諷警察的歌曲及《願榮光歸香港》。臨近8時半，有三輛警車泊在愉景新城外，一度引起市民緊張及散去。警車在數分鐘後駛離，市民重新在愉景新城聚集。有人播放卡通主題曲，現場人士遂追逐及擊掌。活動於晚上9時15分結束，現場人士陸續散去。

就讀中三的葉同學稱，由暑假開始參與遊行、集會、組成人鏈等社會運動，昐能表達對不公政權的憤怒。（李恩慈攝）

初中生政治冷感變參加連場遊行

就讀中三的葉同學表示，從5年前的雨傘運動已開始留意政事，但因當時年紀小、「覺得政治唔係好關自己事」，而未有參與示威。至今年6月開始，屢次看見警察對待示威者的畫面，「覺得好嬲，點可能會發生，已經唔係我認識嘅警察！」於是她便由暑假開始參與遊行、集會、組人鏈等社會運動，昐能表達對不公政權的憤怒。

就讀中三的陳同學稱，期望透過組成聯校鏈，讓不問政事的街坊關注事件，「等佢哋見到連中學生都出嚟做到咁多嘢，點解佢哋仲唔做嘢！」對於早前的集會活動曾引起流血衝突事件，她坦言感到擔心，但「都唔會因為驚而唔出嚟」，亦相信校方派老師協助維持秩序，能有效保護學生。

參與人鏈的趙太說，支持女兒表達訴求，並盡力保護她。（李恩慈攝） 參與人鏈的趙太說，因決心參與人鏈的女兒正就讀中一，年紀尚小，希望能透過「身體力行」，支持她表達訴求，並盡力保護她。

荃灣學生人鏈經過港鐵荃灣站。（李澤彤攝）

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