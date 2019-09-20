殯儀男涉性侵親女案　長女對妹被姦半信半疑　曾見妹單手替父按摩

從事殯儀業的中年漢涉在家中性侵16歲親女一案今（19日）續。控方傳召事主的胞姊到庭作供，她指聽到事主表示遭父親強姦後半信半疑。胞姊亦指見過父親在打開門的睡房內閱報，X在背後以單手替他按摩，但未有為意。

從事殯儀業的46歲男被告在高等法院否認強姦非禮16歲女兒。(資料圖片)

現年46歲的被告，被控於2015年6月至2018年9月11日期間5度非禮當時16歲的女子X，亦曾強姦及企圖強姦她。

妹稱被性侵感半信半疑

庭上讀出比X大4年的胞姊A之書面證供，她形容父母恩愛，而X的性格內向安靜，少與家人溝通。去年2月18日，X突然哭泣，並於翌日問A：「信唔信爸爸搞我？」X續指2015年遭父親拉入房強姦，此後亦多次被侵犯。A感到愕然並對此半信半疑，而另一胞妹則不相信。她們尊重X的意願，未有向他人透露此事。

若有手淫動作會被報紙阻擋

A稱，見過父親在打開門的睡房內閱報，X在背後以單手替他按摩，她對此不以為然。A又指，若有人手淫，或會被報紙阻擋。

A在庭上確認X曾向她展示與老師的WhatsApp對話。X向老師表示剛剛被父親摸胸及臀部，其下體亦碰到她的背脊。她亦補充X按摩的頻率約為每月一次，而自己及另一胞妹有時也會替父親按摩。至於X提及父親向她傳色情圖片，A指看過一張類似按摩院的相片，相中的女子背部朝天，但披有毛巾。

案件編號：HCCC79/2019