殯儀業男涉姦親女案　事主稱性侵也不敢告人　直言：我都不敢相信

從事殯儀業的男子涉強姦非禮親女達3年案續審，女事主今(16日)出庭作供，她憶述第一次遭性侵時，正在房間溫習，被告狀似想拿衣服入房，並從後摸她的胸，她問父為何要如此時，被告回應說：「因為媽咪老喇。」之後更嘗試用下體插入她，她感到痛及欲推開被告不果，剛巧姊姊回家，被告才停止。事主稱當時沒有告訴姊姊，因為怕姊姊不信，她自己亦不能相信發生了。

從事殯儀業的46歲男被告在高等法院否認強姦非禮16歲女兒。(資料圖片)

現年46歲的被告，被控於2015年6月至2018年9月11日期間5度非禮女子X，亦曾強姦及企圖強姦她。

進房拿衣服摸女兒胸

控方再問到4年前的非禮及強姦事件，X憶述在2015年6月某天，她在房間溫書期間，伏在書桌上稍作休息時，她聽到腳步聲，本以為被告進房間內拿衣服，故不以為然，但她卻突然感到有人雙手從後觸碰她胸部，她坐起來後看到被告，並問他為何這樣做，被告卻蹲下對她說：「因為媽咪老喇。」以及摸她大腿。

擔心姊姊不相信

X接著欲離開房間，卻遭被告按在書桌，被告問X「可唔可以俾我入」，又脫去自己及事主的褲子，她感到被告的下體進入她的私處，並立刻大叫「好痛」，過程中她曾嘗試撐起身體但不成功。此時有人按下家門鐘，被告才停下動作並穿回褲子開門。X當時沒有將事件告知返家的姊姊，因她擔心長姊不相信她，又稱「我都唔敢相信發生咗」。

要求女兒為他手淫

女事主X憶述最近一次發生於去年9月發生的非禮事件時指，她當天本在客廳與班主任透過WhatsApp聊天，但被告卻突然行近她說：「你幫下我啦。」當時她理解被告想叫她幫自己手淫，但她不願意並背向被告，但被告用手掌碰她的胸部，又用下體隔著褲摩擦她背部，並移動2至3下。

女兒筆記：對象唔應該係我

X表示當時感到「好躁」，因她對被告的行為反感，但卻趕不走他，最終她大叫被告「走開」，被告才停止。事發後，她立刻透過WhatsApp向老師投訴事件，老師著她寫下事件，當作一個紀錄，並指「寫低等於放低。控方在庭上讀出X部份的紀錄內容，X寫到「我feel到佢（被告）唔係幾開心，想發洩，但唔應該做錯嘅事，對象唔應該係我」。後來X終於在去年9月13日報警。

現年已20歲的女事主X作供之初，一度情緒激動，被問到非禮事件時曾表示「唔想講」，法官讓她休息片刻後方可繼續。

聆訊明續。

案件編號：HCCC79/2019