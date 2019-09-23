【高鐵一周年】業主趁勢加租人流不增反減　小店難捱：最多唔做喇

廣深港高鐵香港段通車今日（23日）踏入一周年，不同業界曾預料高鐵通車有助帶動零售業及旅遊業。惟高鐵西九龍站附近店舖的店主均指，過去一年並沒有帶旺該區，因旅客到埗後會直接前往廣東道消費，根本不會光顧小店。 有店主更指，業主早於高鐵通車前趁勢加租，導致經營百上加斤，「環境再惡劣最多唔做！」

廣深港高鐵香港段通車踏入一周年，惟西九龍站附近商戶指未有帶旺該區。（資料圖片）

位於佐敦渡船角文英街的「糖水檔」，開業至今經已屹立30多年，年屆70歲的店主譚先生見證著附近一帶的變遷。他說，一年前高鐵正式通車，適逢租約即將期滿，業主遂因應「高鐵效應」加租20%。一年過去，譚先生叫苦連天：「高鐵根本帶旺唔到呢區，仲扯走埋啲客。」

譚先生表示，高鐵開通前業主要求加租百分之二十至3.8萬元，經營負擔百上加斤。（陳晶琦攝）

譚先生經營「糖水檔」30多年，每日風雨不改早上8時到達店舖預備。（陳晶琦攝） 旅客直接前往尖沙嘴 他解釋，渡船街這一帶並沒有任何名店及酒店，加上地理環境由西九龍站前往這區須經過隧道及天橋，而車站內設有食肆並連接大型商場，故很少旅客會特地前來光顧，「大多都直接去尖沙嘴個邊。」 譚先生與太太一起經營「糖水檔」售賣中式糖水、點心及蒸飯，他每日風雨不改於早上8時到達店舖準備事前功夫，至晚市結束後便由太太接力，自己回家吃飯及小休一會才返回店舖。他表示，幾十呎的舖位經營了35年，自高鐵通車前業主加租至3.8萬元，負擔百上加斤，加上近日社會氣氛致食客相應減少，倘環境再度惡化「最多唔做喇！」

「大觀麵膳」店主馬先生則指，「未起高鐵個時就唱旺成個區，根本無旅客嚟」，又稱租約期滿便會結束營業。（陳晶琦攝）

而一街之隔、售賣各式麵食的「大觀麵膳」，店主馬先生亦叫苦，「未起高鐵個時就話會帶旺成個區，根本就無旅客嚟，直接去廣東道。」他又指，高鐵香港段尚未落成期間，午市均有大批地盤工人前來光顧，「宜家直情無曬，唔執笠都偷笑。」馬先生又指，店舖經營四年租約即將期滿，但因經營困難「滿約就唔做喇。」

商務客棄高鐵：跨境巴士更方便

於惠州經營幼兒編程教育的蔡先生表示，長期逗留內地工作，但高鐵開通至今未曾搭過高鐵往返香港。他表示，雖然惠州有高鐵站，惟工作地點距離高鐵站約45分鐘車程，故寧願選擇在羅湖搭跨境巴士會更為方便。