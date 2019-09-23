【高鐵一周年】客流只達預期六成半　學者狠批：不變革無得翻身

造價844億港元的廣深港高鐵香港段今日（23日）剛好通車一年。回望10年前，當時運輸及房屋局向立法會提交文件，預測高鐵預於2016年通車，日均客流可達99,000人次，更稱只要價錢合理，成功吸納新增的陸路跨境客源，就可達到目標客流。 但回首過去一年，高鐵客流日均只有約5.2萬人次，只及最新定立目標80,100人次的六成半，而且更只有16天客流達8萬人次。 有經濟學者認為，當初政府高估高鐵客量，對人口、經濟增長過於樂觀，而且低估高鐵面對其他陸內口岸、直通巴的挑戰。他認為，一年過後，市民大致適應新的出行模式，除非高鐵有變革，否則客量不會有大變動，直言：「無得翻身」。

高鐵香港段去年9月23日通車。（資料圖片）

高鐵香港段於2018年9月23日正式通車，截至今年8月31日，過去343日的總客量達1,787萬人次，日均約52,102人次，距離目標客流的80,100人次，相差約35%。另外，8月人次創新低，總數約117萬，日均37,623人次，與目標相距約53%。運房局指，至今共16天達8萬人次，單日最高乘客量為今年2月7日，即年初三，達104,155人次。

翻查2009年的立法會文件，當時運房局指，高鐵只需在票價上保持競爭力，吸納約50%的新增陸路跨境客源，2016年通車時就可達日均99,000人次。

不過比較2016年及2009年各個陸路管制站的出入境人次，雖然2016年上升5,100萬人次，增幅約30.2%，不過即使當年通車，並成功吸納50%新增陸路客源，其實日均只有70,379人次，連現時的目標亦未達。

出入境人次增 高鐵客量未能吸納

如以2018年經陸路管制站的出入境人次，與2009年的比較，已上升6,500萬人次，假如可吸50%客源，日均可達90,011人次，與現時實際情況相距甚遠。

政府通車前夕曾下調目標客流

高鐵客流未及預期，翻查文件，估算方法採用了四階段運輸模型，即行程需求、行程分佈、運輸模式選擇和路線分配等四階段。在運輸模型中，內地及香港會劃分為多個小區，每區輸入各樣設計資料，包括人口及社會經濟數據，再估算客流。翻查文件，高鐵通車前，2009年及2015年時均估算通車首年，日均有99,000及109,200人次，不過2018年8月的通車前夕，已調低至80,100人次。

2015年正值高鐵爭取立法會追加撥款，對於預計客量在通車前夕才下調，當時運輸及房屋局局長陳帆表示，2015年的估算沒有「水份」，認為80,100人次是「實在和適當的估算」，又指2015年飵出預計時，班次頻率與2018年不同，而且旅客需一定時間適應高鐵。

客流未及預期 運房局：政府或九鐵毋須就此向港鐵補貼

雖然政府調低高鐵的預計客流，不過2015年的文件指，當時的評估並未充分反映實施「一地兩檢」的效益，預期「一地兩檢」可吸引更多客流，高鐵效益會更高。不過「一地兩檢」於2018年6月通過後，政府在同年8月的估算反而調低。

客流低於預期，上月連一半都未及，根據政府、九鐵及港鐵簽訂《服務經營權補充協議》中的「乘客量上下限機制」，如高鐵的實際客量與預期偏差逾15%，港鐵與九鐵將按「30%：70%」的比例承擔風險或攤分收益。不過運房局回覆表示，協議中採用的估算，較 80,100人次的目標更保守，故截至8月31日，平均乘客量並未觸機制所預期的乘客量下限，政府或九鐵毋須就此向港鐵繳付款項。

關焯照表示，政府高估高鐵的客流。（資料圖片/鄭子峰攝）

關焯照：市民已適應新出行模式 客流不會大變

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照批評，政府最初高估高鐵客流，估算時的參考數據，如人口、經濟增長過於樂觀，而近年中國經濟、人口增長亦放緩。他又稱，高鐵在行李大細上設限制，不便部分旅客，而且香港尚有不同口岸離開，又可乘搭直通車，再削弱其競爭力。翻查2009年的立法會文件，當時政府估算2016年通車的人流時，香港人口會達780萬，深圳經濟的年增長率亦可達8%；不過香港今年只有752萬人，深圳上半年增長率僅為7.4%。

雖然受示威影響，香港8月份的旅客人數下跌，高鐵客流亦見新低，不過當中以高鐵離港的香港居民，未見下跌，反而為5月以來最高，達28.1萬人次。關焯照表示，相關乘客為高鐵的「基本盤」，估計主要為商務客。他續稱，高鐵已通車一年，市民大致已適應新的出行模式，相信除非高鐵有大改革，例如有更多具吸引力站點、價錢更優惠，否則客流不會大變，直言：「無得翻身」。

經高鐵離港的香港居民 日期 人次 9/18 67,672 10/18 223,748 11/18 250,843 12/18 325,650 1/19 208,532 2/19 269,671 3/19 255,426 4/19 368,321 5/19 246,065 6/19 268,581 7/19 273,299 8/19 281,776

港鐵發言人回覆指，高鐵自投入服務以來，整體列車服務暢順，強調乘客量一直「保持穩定增長」，周日的每日平均乘客量約為4.6萬人次，周末的每日平均乘客量約為6.4萬人次。發言人指，留意到七月及八月的乘客量有所下跌，故計及七及八月的乘客量，周日的每日平均乘客量約為4.5萬人次，周末的每日平均乘客量約為6.2萬人次。

夥拍旅遊業界推自由行套票

港鐵指，即將於短期內夥拍旅遊業界，推出多項高鐵自由行套票及高鐵旅行團折扣優惠，分別前往廣州、惠州、肇慶及桂林等，亦會繼續與內地鐵路營運單位探討優化及提升服務，以切合乘客需要，為他們提供更優質便捷的跨境鐵路服務。