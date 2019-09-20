港鐵何文田站行人隧道沉降超標　上蓋物業打樁工程需暫停

港鐵工程近年頻生醜聞，政府發言人今日（20日）表示，何文田站上蓋物業的私人發展項目在打樁工程期間，由於安裝於連接忠孝街、佛光街及何文田站的行人隧道監測點的沉降記錄，於9月19日凌晨達到21毫米，超出20毫米的預設停工指標，故有關打樁工程於當日早上暫停。

政府表示，何文田站行人隧道的沉降情況超標。（資料圖片）

屋宇署視察後確認結構安全

政府發言人表示，港鐵已確認逐行人隧道的結構獨立於何文田站結構，屋宇署亦已派員視察行人隧道，確認其結構安全；機電署亦已派員視察何文田站，上述建築工程沒有影響鐵路設施結構和鐵路運作安全。發言人稱，屋宇署、機電工程署及港鐵會密切監察，確保鐵路設施結構和鐵路運作安全不受影響。



政府發言人又指，雖然工程現已停工，,但屋宇署會聯同港鐵，要求負責該項目的註冊建築專業人士，制訂緩解措施，並採取減少對鐵路設施影響的施工方法。發言人又稱，如接獲該項目的修訂圖則及復工要求，屋宇署會以確保鐵路設施結構安全的原則，嚴格審批有關申請，包括諮詢港鐵及其他相關政府部門；機電程署亦會確定港鐵有嚴謹的監測措施，繼續確保鐵路運作安全。另外，如註冊建築專業人士同時建議調整暫停相關工程的指標，屋宇署會在諮詢港鐵及其他相關政府部門的意見後，按情況考慮註冊建築專業人士提出的建議，當復工要求獲得接納，屋宇署及機電署會向公眾公布相關決定。



天榮站沉降停工指標兩度放寛

港鐵站並非首次出現沉降超標，輕鐵天榮站的停工指標最初為20毫米，惟因為沉降持續惡化，令工程需停工，結果屋宇署先將指標放寬至80毫米，今年中再調高至150毫米。截至今日，該站沉降幅度達96毫米。此外，大圍站去年的沉降幅度亦曾超出20毫米的標準，達到21毫米，不過屋宇署將指標調至40毫米。

何文田站亦為沙中線的其中一個站點，該線去年起爆出多次工程醜聞，先有紅磡站被揭有鋼筋被剪短，之後土瓜灣站、會展站亦先後出現工程問題。另外，沙中線有多個車站錄得沉降超標，去年8月底港鐵公布沉降數據時，一共有131個監測點超標，全線10個站中，共有8站涉超標問題。受紅磡站工程醜聞，原定今年中全線通車的屯馬線，將改為分段通車，「屯馬線一期」料明年第一季啟用，先通車至啟德站；全線通車則爭取2020年底。