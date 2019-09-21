【逃犯條例】林日豐：教育界困擾前所未見、處理問題應情理先行

反修例風波持續，衝突前線中不乏年輕學生。開學逾半月，多間大專院校及中學均有學生發動罷課，促政府答應五大訴求。津貼中學議會當然執委林日豐校長今日（21日）出席商台電台節目，與其他教育界人士討論近期社會事件對教育工作的影響時，林日豐形容情況罕見，數十年來教育界均未遇到如此大的困擾，直言教師疲於奔命、學生脫離應有童心，擔心學生情緒，但重申處理學生問題時應先講情理，其後再講法。

有學生以寫有「香港／加油」的應援扇遮蓋右眼。（李澤彤攝）

津貼中學議會當然執委林日豐直言，同學脫離應有童心、扮演大人而出現情緒波動，校方不斷接到疑似家長或真家長的查詢，他形容老師已疲於奔命，教育界數十年均未遇過如此大的困擾。他直言擔心學生情緒，但強調學校三大原則是培養知識、品德，以及確保學校安全，情理應先行，之後才是法理，即使學生做法未必十全十美，校方有責任同行指導。

出席同一電台節目的教育界立法會議員葉建源形容，現時社會動盪、對立撕裂，學校師生情緒難免受牽動，但他認為整場運動不止有年輕人參與，而是跨年代、涉及整個社會都捲入風波之中，甚至社會各方都嘗試影響學校，學校難完全平靜。他直言，若社會問題未能解決，教育界、不善於處理政治問題的老師均要解決事件引伸的問題。

教育評議會主席何漢權亦在節目中表示，不論是2014年佔領中環運動、2016旺角騷亂等活動中，學生均有高度參與，惟政府並無就事件作聯合分析或對策，屬失策之舉。他強調社會不應針對派別的情況下譴責暴力，「向暴力說不」。

教聯會會長黃均瑜則指出，事件前所未有，社會撕裂將影響到學校及下一代，而外間政治人物或政治勢力對校長而言屬大難題。他認為，香港社會對暴力容忍度愈來愈大，擔心整個社會道德底線將不斷下降。

教局向仇警教師發譴責信 葉建源：兩教師言論有過火之處



另外，教育局早前向兩名在社交媒體發表仇警言論的教師發譴責信。林日豐認為涉事老師言論超越專業底線，強調社會對教師期望高，教師不應散播仇恨及暴力。葉建源亦認同兩名教師言論有過火之處，尊重教育局的處理。對於有意見要求取消二人教師資格，葉建源則認為處理方式應合乎比例，不認同需向兩人處以「極刑」。



而黃均瑜亦指出，從學生角度出發，教師在社交平台的言論亦屬教師身份，他稱自己不是要封殺言論自由，只是所有教育工作者均應持守專業精神，不應使用仇恨言語。