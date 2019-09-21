【逃犯條例】港鐵保安增至600人　金澤培：收集證據予警方作檢控

反對修訂《逃犯條例》風波持續，港鐵各車站在警民衝突中成為被破壞目標。港鐵行政總裁金澤培接受《人民日報》海外版旗下微博帳號《俠客島》專訪時表示，估計因設施被破壞而損失達幾千萬元，但強調票價不會因此而增加。 金表示，為維護港鐵權益，目前正收集證據提供予警方，相信若有足夠證據，警方會作出檢控；港鐵保安團隊已由原來100多人，因應現時情況而增加五倍至600多人。

金澤培指港鐵保安團隊由原來100多人，因應現時情況而增加至600多人。（資料圖片／羅君豪攝）

對8月5日不合作運動無符

金澤培在專訪中形容，近期的情況為港鐵過去40年從未遇到的挑戰，應對過程中亦有不盡如人意之處。他舉例稱，如8月5日的全港不合作運動中，示威者在不同的站打亂服務，包括攔着車門、讓車門關不到等等，結果當日中午前有8條線要停運；加上示威者眾多，警方亦沒辦法，因要應對一名示威者，便需三至四名警員，而當日示威者多達50人。

至於為何未有作出票控，金解釋港鐵需要取得示威者身份證，但遭到拒絕。其後有人於9月6日再發起不合作運動，但警察早已在關鍵車站待命，故當天港鐵「基本風平浪靜」。

金又指，港鐵已通過警方的風險評估，對車站營運做了細分安排，如車站發生打鬥或其他嚴重違法行為，港鐵會即刻停運並封站，故示威者不能透過港鐵逃去其他地方進一步滋事。

7月14日沙田遊行後港鐵提供空載列車，將乘客帶離沙田站。（資料圖片／余俊亮攝）

對於有批評指港鐵設專車讓示威者逃走，金澤培解釋7月14日沙田站內很多人打鬥，故決定停運，避免帶新的客人到混亂衝突的站裡面。其後警察告知很多人要離開，故港鐵提供空載列車，把無辜乘客帶離沙田站，但有示威者混在當中離開，變成所謂「港鐵專門給黑衣人開了一趟列車 」的情況。