【9.8集會】港鐵指不容忍暴力　中環站遭嚴重破壞周一未必可重開

反修例示威活動持續，港鐵今日（8日）再成為目標多個車站遭破壞。港鐵發聲明嚴厲譴責激進示威者於多個車站惡意破壞，甚至於中環站出入口蓄意縱火。港鐵又指，一名員工在中環站執行車站職務時，遭示威者投擲的硬物擊中擦傷，已由同事陪同往醫院治理。港鐵稱，對於示威者的行爲威脅到乘客及港鐵員工的安全，令同事受傷，表示強烈憤慨，並强調絕對不會容忍此等暴力行爲。 港鐵指，中環站遭受嚴重破壞，能否於明天早上重開，需視乎設施的損毀程度及港鐵工程人員的維修進度。

嚴厲譴責激進示威者於多個車站惡意破壞



港鐵嚴厲譴責激進示威者今日於多個車站惡意破壞，甚至於中環站出入口蓄意縱火。港鐵又指，一名員工在中環站J出入口（近昃臣道）執行車站職務時，遭示威者投擲的硬物擊中擦傷，已由同事陪同往醫院治理．港鐵稱，對於示威者的行爲威脅到乘客及港鐵員工的安全，令同事受傷，表示強烈憤慨，並强調絕對不會容忍此等暴力行爲。

港鐵指，示威者的惡意行為除了嚴重影響市民日常出行，亦可能構成嚴重罪行及違反法庭頒布的禁制令，公司已就事件報警，亦必定會嚴正跟進及保留追究權利。

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中環站或未能於明早重開



港鐵稱截至今天晚上九時，中環、金鐘、灣仔及天后等車站的設施均受到示威者大肆破壞，包括出入口和車站大堂設施、扶手電梯等，其中中環站及灣仔站需暫時關閉，相關鐵路綫亦不停這兩個車站。相關車站，特別是受到嚴重破壞的中環站，能否於明天早上重開，需視乎設施的損毀程度及港鐵工程人員的維修進度。

有示威者於中環站縱火。（李澤彤攝）

太子站閉路電視片段保留三年



港鐵稱，太子站於過去數天遭多次破壞，強調明白公衆對太子站閉路電視片段的關注，而港鐵就使用閉路電視錄影片段和處理有關資料一向有嚴謹的程序和指引，規定只有經既定程序獲授權的人員方可查看閉路電視的影像。港鐵表示，一般而言會於28日後銷毀閉路電視錄影片段。但如果有特別事情發生，片段日後或有需要翻查。例如可能要用作協助調查，相關情況的錄影片段會保留三年。有關做法亦已參考私隱專員公署的指引。因此，太子站相關片段會保留三年。

港鐵重申，考慮到員工、乘客及鐵路設施的安全，公司必須採取一切可行的措施應對，即使維持相關車站及列車服務,若發生打鬥、破壞、其他暴力或大規模違反港鐵附例行為,而可能引致高風險或緊急情況出現，會嚴重影響乘客和員工的安全，來往相關車站的列車服務有可能會即時停止，而車站亦有可能在短時間內通知或未能作事先通知的情況下關閉。如有需要，警方有可能進入車站採取適當的執法行動。