【9.22交通消息】港鐵：九龍站恢復使用　東涌綫列車可上落客

因反《逃犯條例》修訂而引起的社會風波仍未平息。有基督徒今早（21日）於紅磡、土瓜灣、九龍城區一帶發起「9.22 紅土/九龍城區基督徒人鏈」，有網民亦將於中午到沙田連城廣場及新城市廣場，舉行「沙田巡迴合唱團 和你shop」集會。另外，繼「9.7 機場和你塞」後，再有網民發起「922 機場和你塞」行動，呼籲香港人使用交通工具來往機場，進行「機場交通壓力測試4.0」。 連日來港鐵沿線多個車站附近均有公眾活動進行，港鐵多次在公眾活動前宣布關閉車站，亦有多條巴士路線因應活動需要改道。

+ 8 + 7 + 6

【23:02】港鐵表示，九龍站恢復使用，所有東涌綫來回方向列車恢復在九龍站上落客。

【22:30】新巴城巴表示，3條路線已暫停服務，23條路線需改道行駛。

暫停路線：S1,S52,S56

改道路線：102,104,112, 118, 171, 701, 701R, 701S, 796C, 904, 905, 970, 970X, 971, A20,E11, E11A, E21, E21A, E22, E22A, E23, E23A

【22:18】港鐵表示，因應車站周邊的突發情況，顧及乘客和員工安全，荃灣綫及觀塘綫來回方向列車現時不停太子站和旺角站，太子站和旺角站站暫時關閉。

【22:00】新巴城巴表示，3條路線已暫停服務，20條路線需改道行駛。

暫停路線：S1,S52,S56

改道路線：102,104,112,118,171,796C,904,905,970,970X,971,A20,E11, E11A, E21, E21A,E22, E22A, E23, E23A

+ 32 + 31 + 30

【19:32】港鐵表示，因應現場突發情況，顧及乘客和員工安全，荃灣綫來回方向列車現時不停葵芳站，葵芳站暫時關閉。

【19:20】九巴表示，因應沙田區最新的交通情況，九巴及龍運於該區的路線陸續回復正常。

而應運輸署要求，龍運以下巴士路線將有特別安排。

暫停服務：

S1, S64

改道：

E32, E33, E33P, E34A, E34B, E41, E42

【18:33】港鐵表示，因應現場突發情況，顧及乘客和員工安全，東涌綫來回方向列車現時不停九龍站，九龍站暫時關閉。

【18:30】九巴表示，因應沙田區最新的交通情況，以下路線可能會作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務。

47A, 47X, 48X, 49X, 72, 80K, 80M, 81, 81K, 83K, 85K, 86, 86K, 88, 88X, 88K, 89, 89X, 170, 263, 280X, 282, 283, 284, 288, 249X, W3

+ 18 + 17 + 16

【17:50】港鐵表示，東涌綫一列往東涌方向的列車於下午約4點55分，在南昌站上落客期間，有人非法闖入車尾駕駛室，將車尾的緊急落客斜道放下到路軌上，令列車未能繼續行程，東涌綫列車服務受阻。港鐵職員需要收回斜道，並搜索以確定是否有人闖入路軌範圍，以及檢查鐵路設施是否可以提供安全服務。東涌綫服務於5點42分逐步回復正常。

【17:45】九巴表示，因應沙田區最新的交通情況，以下路線可能會作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務：85K, 86K, 88X, 89X, 170, 263, W3

【17:18】港鐵表示，因應現場突發情況，顧及乘客和員工安全，東涌綫來回方向列車現時不停青衣站，青衣站暫時關閉。

【17:16】港鐵表示，東涌綫一列往東涌方向的列車於南昌站上落客期間，有人惡意破壞車上設備，列車服務受阻。港鐵職員現正在現場處理。另外，青衣站廣播指，車站即將關閉。

【16:47】港鐵表示，由於有人大肆破壞車站設施，顧及乘客和員工安全，東鐵綫來回方向列車現時不停沙田站，沙田站暫時關閉。

【16:45】港鐵沙田站廣播：沙田站即將關閉

【16:02】青衣港鐵站有閘口關閉。

+ 36 + 35 + 34

▼9.1機場示威▼

+ 9 + 8 + 7

【11:02】因應運輸署要求龍運巴士S1, S64暫停服務

【10:55】新巴城巴S1, S52, S56上午11時起暫停服務

【09:50】應機管局及運輸署特別交通安排，由市區開出往機場/博覽館的各條E線巴士服務,在上午10時30分之後從市區總站開出的班次,其路線將縮短改以東涌為終點站 。由機場/博覽館開出往市區的E線巴士將維持正常路線運作。

城巴包括：E11, E11A, E21, E22, E22A, E23, E23A，由市區開出的班次將改道行駛，以東涌為終點站及不入機場。

龍運包括：E32, E33, E33P, E34A, E34B, E41, E42，往機場/博覽館方向，將改以東涌東堤灣畔為終點站；停用赤鱲角南路至機場地面運輸中心/機場博覽館沿途各站

【09:00】因為再有網民發起阻塞機場的「機場交通壓力測試4.0」（和你塞4.0），港鐵機場鐵路服務今早9時起，列車只行駛香港站至機場站，中間不停九龍站及青衣站，到機場後也停止往博覽館站服務，列車每10分鐘一班。

港鐵提醒需前往九龍站或青衣站乘客，可乘東涌線。

+ 11 + 10 + 9

▼8.31遊行▼