【9.21交通消息】屯門、元朗輕鐵暫停 輕鐵751綫有限服務

屯門公園衞生關注組申辦「再光復屯門」遊行遭警方反對，關注組上訴，昨日公眾集會及遊行上訴委員會裁定上訴得直，遊行可於今日按原定路線如期舉行，惟結束時間提早至下午5時。關注組預計今有3,000人參與，促警停止刁難民生議題的和平遊行。 港鐵上午10時公布，因應有公眾活動進行，經仔細風險評估後，西鐵線服務有變，由下午1時起屯門站暫時關閉，列車不停屯門站；由下午3時起，元朗站也會暫時關閉，列車同時不停元朗站。

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【21:47】屯門區及元朗區的港鐵巴士及輕鐵服務均暫停。目前輕鐵只有751綫仍可來往天逸站至兆康站

【20:00】因應屯門區最新的交通情況，九巴62X, 261X暫停服務，11條巴士路線改道；龍運巴士E33暫停服務，3條巴士路線改道

【19:29】西鐵綫個別車站有可能因應實際情況，隨時關閉車站或其部份出入口，現時朗屏站關閉了C,D,E,F出入口

【19:17】西鐵朗屏站部分出入口關閉，只有兩個仍可供出入口。

【18:17】輕鐵610、614、615、751綫均以兆康為終點站。

【17:56】港鐵公布，因屯門區正進行的公眾活動，由於靠近輕鐵及巴士行駛路線，有輕鐵車站設施亦遭受到惡意破壞，港鐵因應警方要求，即時停止屯門區內的輕鐵及港鐵巴士服務，以保障乘客及員工的安全。

【16:14】由於屯門區有公眾活動進行，因應該區路面情況，輕鐵服務調整如下：輕鐵507、614P、615P綫服務暫停。輕鐵505綫改道，將不停兆麟站至建安站；輕鐵614綫改道，將不停鳳地站至兆禧站；輕鐵751綫改道，將不停友愛站至蔡意橋站。

今日下午2時許港鐵西鐵線紅磡往屯門方向列車服務受阻。(李恩慈攝)

【15:53】輕鐵服務最新安排如下：由於屯門區有公眾活動進行，因應該區路面情況，輕鐵服務調整如下：輕鐵507綫及614P綫服務暫停，輕鐵505、610、614、751綫改道。

【15:21】由於屯門區有公眾活動進行，因應該區路面情況，為審慎起見，輕鐵服務調整如下：505 線維持 16-18分鐘一班車；507 線維持 12-15分鐘一班車；614線維持 28-31分鐘一班車。614P 及615P線維持 20-24分鐘一班車。751線維持 20-23分鐘一班車。

【14:31】由於屯門區有公眾活動進行，因應該區路面情況，為審慎起見，輕鐵服務調整如下：505 線維持 10 - 13 分鐘一班車；507 線維持 8-10 分鐘一班車；614線維持 17-20 分鐘一班車。614P 及615P線維持 12-16分鐘一班車。751線維持 10-13分鐘一班車。另外，由於屯門區有部分道路已經封閉，港鐵巴士 506 線已暫停服務，直至另行通知。

【14:25】據記者現場觀察，港鐵西鐵線紅磡往屯門方向列車服務受阻，在柯士甸站滯留約7分鐘方繼續行駛。由紅磡開車後，至尖東站、柯士甸站，各停滯大約7至8分鐘，南昌站約停滯3分鐘。

【14:25】九巴多條往屯門路線改道：

52X

屯門方向：不停屯門兆麟政府綜合大樓至華都花園各站，臨時巴士站設於恆福花園及友愛邨。

60M / 263

改以屯門市中心為終點站

荃灣/沙田方向：不停屯門站總站

屯門方向：不停屯門站總站，臨時巴士站設於屯門市中心總站。

961

港島方向：不停屯門消防局至豐景園各站，臨時巴士站設於青雲站。

屯門方向：不停豐景園至屯門消防局各站，臨時巴士站設於青雲站及聖彼得堂。

龍運巴士

A33X

機場方向：不停屯門站總站及屯門市中心，臨時巴士站設於屯門官立中學及屯門公路轉車站。

屯門方向：不停屯門公園及屯門站，臨時巴士站設於屯門公路轉車站、屯門市廣場及新墟街市。

西鐵屯門站在下午1時落閘，列車將不停屯門站。（鄧栢良攝） 【14:00】西鐵元朗站下午3時關閉，部分出入口已提早落閘，現只餘兩個開放。 【13:00】西鐵屯門站落閘，列車將不再停屯門站。站內有港鐵新聘用的前啹喀兵保安人員，以及一批防暴警察守護。

早前亦有組織發起光復屯門公園行動。（資料圖片）

【12:50】運輸署表示，為配合在屯門區舉行的公眾遊行，今日下午1時至下午5時新和里（北行）、介乎杯渡路及新和里的一段屯門鄉事會路（北行）及介乎河傍街及屯門鄉事會路的一段杯渡路（東行）等路段將實施間歇性封閉。九巴路線60M、263、961、B3M、A33亦會實施改道安排。

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【10:00】港鐵公布，因應有公眾活動進行，在進行仔細風險評估，並與相關政府部門商討後，考慮到乘客及員工的安全，為審慎起見，西鐵線列車服務會於稍後時間作出調整，直至另行通知。

由下午1時起，屯門站暫時關閉，列車不停屯門站；由下午3時起，元朗站也會暫時關閉，列車同時不停元朗站。港鐵又稱，視乎實際情況，港鐵基於乘客和員工的安全考慮，亦有可能隨時關閉其他車站或其部份出入口，而未能預早通知。