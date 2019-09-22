【逃犯條例】旅議會：9月首兩周內地團跌9成　料「十一」續下跌

反修例風波持續至今未息，多區爆發激烈警民衝突，近月旅客量亦大減。旅遊業議會主席黃進達今（22日）接受無綫新聞《講清講楚》訪問時表示，9月首兩周的內地訪港團跌近9成，預料今年「十一黃金周」的訪港旅行團，將低於去年同期的每日過百團。 對於早前內地公佈，香港和澳門的導遊及領隊，可申請在珠海市橫琴新區執業，經培訓及帶團符合條件者，有機會獲得萬元獎勵。黃進達指，新措施有助本港旅遊從業員將產品服務帶到當地，惟目前受惠人數未算太多，希望日後其他城市可仿效做法。

有網民發起今午1時「和你塞4.0」活動，第四次前往香港國際機場作「交通壓力測試」。（歐嘉樂攝）

有網民發起今午1時「和你塞4.0」活動，第四次前往香港國際機場作「交通壓力測試」。黃進達指，業界事前已與機管局、港鐵溝通，了解航班調配及機場安排，協助旅行社領隊、導遊可進出機場接機，及與旅客保持溝通。

他又指，反修例至今，暑假的外遊印花稅錄得雙位數字跌幅，相信9月下跌情況持續，形容是「不樂觀」，對出境遊有一定打擊。而下周就是內地「十一黃金周」，黃進達表示，近年內地旅客的外遊模式有改變，長假期會選擇長線遊，如歐美等過；故來港旅行屬短途線路，去年節假日、平均每日過百團訪港，預料今年旅行團數會再減少。

港鐵宣布機場快綫於今日（22日）9時起，只來往香港站及機場站，不停九龍站、青衣站及博覽館站，列車班次維持每10分鐘一班。（歐嘉樂攝）

他續說，政府及旅議會已推出短期支援措施，包括免旅行社牌照費、退還會費及融資計劃，早前亦去信各旅行社所屬單位業主，呼籲業主理解當區狀況，可寬免旅行社半年租金，共渡時艱，目前已有業主響應呼籲。他又表示，為保留旅遊從業員的生產力，希望政府盡快提供培訓津貼，以保持及提升前線工作者的服務水平和質素，為其後旅遊業復甦做準備。

廣東省人力資源和社會保障廳上周發出通報，聯合廣東省文化和旅遊廳印發《香港、澳門導遊及領隊在珠海橫琴新區執業實施方案（試行）》，容許港澳導遊和領隊在橫琴執業。黃進達直言，業界歡迎該先行先試計劃，方便本港旅遊從業員帶團到橫琴，日後將旅遊產品帶至大灣區。不過，他指計劃初起步，相信受惠的前線旅遊從業員人數未必太多，希望將來有更多城市仿效該計劃。