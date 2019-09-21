【和你塞4.0】周日9時起機鐵香港站直達機場　機管局站內先查機票

反修例風波持續，有市民在網上號召明天舉行第四次到香港國際機場作「交通壓力測試」，即所謂「和你塞4.0」，試圖堵塞來往機場的交通。 香港機場管理局於今日（21日）晚上6時30分宣布，因應有人號召明日（22日）堵塞往來香港國際機場的交通，就機場快線列車服務作出調整，於明日上午 9 時起，只於香港站接載乘客前往機場，不停九龍站、青衣站及博覽館站，直至全日服務結束爲止，而往市區的列車亦只停香港站。 機場保安及機管局員工，明天更會在機場快線香港站，檢查旅客前往機場所需文件或證明。

有市民在網上號召明天再到香港國際機場作「交通壓力測試」，試圖堵塞來往機場的交通。（資料圖片／(歐嘉樂攝）

九龍站市區預辦登機服務全日暫停

機管局稱，與機場同業及公共交通服務營運商緊密合作，採取特別措施確保機場運作暢順。機場快線列車於明日上午9時起，只於香港站接載乘客前往機場，不停九龍站、青衣站及博覽館站，直至全日服務結束爲止，而往市區的列車亦只停香港站。

九龍站的市區預辦登機服務全日暫停；機場一號停車場由明日上午9時起關閉。

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機場：使用虛假登機證或犯虛假文書罪

機管局表示，香港國際機場客運大樓正實施進出管制安排，只有持有將於24小時內有效離港機票或登機證，以及有效旅遊證件的真正乘客，方可進入客運大樓範圍。

機場保安及機管局員工明天將在機場快線香港站，協助旅客檢查前往機場所需文件或證明，此為新安排。對於網上有人鼓吹他人使用虛假登機證、虛假機票進入機場客運大樓，機管局提醒相關行為有可能干犯偽造或使用虛假文書罪。

機管局呼籲旅客預留充裕時間前往機場；旅客亦可聯絡相關航空公司，或透過機場網頁及「我的航班」流動應用程式，了解最新航班情況。

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