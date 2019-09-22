【9.22沙田】美心創辦人長女撐警　集團食肆被狙擊貼「777」貼紙

反對修訂《逃犯條例》風波持續至今未息，7月14日沙田遊行後，警方進入沙田新城市廣場作拘捕，期間爆發流血衝突。有網民繼9月7日發起「全民黨鐵商場Window Shopping齋睇唔買行動」，今日（22日）再於新城市廣場及連城廣場發起「和你shop」行動。 期間參與者組成人臉及大合唱，而近日捲入反修例風波的美心集團，成為示威者狙擊的目標，集團旗下餐廳包括星巴克、潮庭及翠園等商舖外，被示威者貼滿「777、支持高官警察」等標語，又有人在商場內高叫「美心黑心」口號，而當時在餐廳內用膳的食客表現得相當無奈。

有網民繼9月7日發起「全民黨鐵商場Window Shopping齋睇唔買行動」，今日（22日）再於新城市廣場及連城廣場發起「和你shop」行動。（盧翊銘攝）

在反修例風波中，本地最大飲食集團美心亦被捲入其中。早前小西灣中華基金中學有學生籌組罷課，學生原定與校方商討罷課安排，最終改由辦學團體負責人、前校監、美心集團創辦人伍沾德長女伍淑清出席會面，一度表示會勒令參與罷課的學生退學，及辭退參與的教職員。

伍淑清亦於本月初到瑞士日內瓦聯合國人權理事會例會發表演說，指修例初衷「用心良苦」卻被示威者「騎劫」，認為「一小撮示威者的意見，並不能代表750萬香港人」，更稱「世界各地的警察均有使用催淚彈及橡膠子彈，並非香港獨有」。其後遭網民發起聯署，指「伍淑清及何超瓊不代表香港市民」，批評二人意圖合化法或辯解港府違反人權情況。

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此外，美心集團旗下的東海堂曾因拒絕寫「唔好搞我後面」蛋糕牌，引起社會熱議。而美心西餅亦更新指引，列明「自訂賀詞禁止使用任何粗言穢語或不雅用語。對任何個人、公司、團體或國家作出帶中傷、辱罵、歧視、攻擊、仇恨、侮辱、誹謗、猥褻、粗言穢語、淫穢、反感、欺詐、威脅、虛假或誤導性的字句，本公司保留一切權利而不作另行通知。」蛋糕上不能自訂賀詞，如「光復香港 時代革命」等字句。

而在今日網民發起的「和你shop」行動中，美心集團多家食肆就成為被追擊的目標。活動本來為抗議新鴻基地產於7月的沙田遊行中，容許警察隨意進入商場執法。但大約下午1時，有網民呼籲在場人士到商場內的被指親建制商舖前叫口號。

期間，美心集團在在商場內的六間餐廳，包括潮庭、翠園、北京樓、星巴克、Simplylife及COVA均被追擊，商舖外及其招牌被貼滿「777、支持高官警察」、「毛主席推介」等貼紙。

有人把在多家美心食肆取得的排隊籌貼成一條紙橋，橫跨商場兩端。（香港01直播截圖）

另有數十名市民在「翠園」及「潮庭」門外，不斷按取排隊籌，並將票單貼在商舖外。近下午2時半，市民進入「翠園」酒樓內，高呼「黑心美心，美心黑心」口號。其後，有人把大批美心食肆的排隊籌貼成一條超長「紙橋」，由商場的一端跨向另一端。

除了美心集團旗下商舖被大批示威者「光顧」外，商場內亦有不少店舖亦成為示威者目標，如去年底首次登陸本港的內地茶飲品牌「喜茶」、「華為」（HUAWEI），及被質疑與福建幫有關的「優品360」，亦遭到追擊。「喜茶」及「華為」的職員眼見現場人士在門外張貼標語，隨即拉閘關門。