【9.22】防暴警、速龍小隊放催淚彈清場　示威者四散

反對修訂《逃犯條例》風波持續，有網民更號召今日（22日）到沙田新城市廣場進行堵塞行動。 正午12時開始，大批市民聚集在新城市廣場中庭唱歌及高叫口號，當中美心旗下多間食肆被貼上「777、支持高官警察」，亦有市民高呼「黑心美心，美心黑心」口號。而在青衣，政制及內地事務局局長聶德權出席一個活動後，離開時被在場的示威者包圍追擊，有人更向他投擲雜物，包圍其座駕不准他離開。 有示威者期後於沙田扯下一面國旗，最後棄於城門河上。期後有示威者於源禾路設路障，並火燒路障，最後防暴警施多枚催淚彈驅散。

【19:40】大批防暴警員於城門隧道巴士站駐守，登上多輛巴士搜查可疑人物。

【19:03】在青衣，由於港鐵封站，雖然曾一度出現警民對峙，但現時A出口回復平靜，只餘少量市民逗留青衣城內外。

【18:22】大批速龍小隊成員向不同方快速推進，包括沙田中央公園等。

【18:16】大批防暴警向示威者方向推進，並有速龍小隊成員出動，期間曾快速推進，並再向新城市廣場外馬路放催淚彈。

【18:10】示威者於担杆莆街燒雜物，並向警方防線掟磚，亦有人從高處向警方掟燃燒彈。防暴警於源禾路施放數枚催淚彈。警方亦於防線同時舉起橙旗及黑旗，警告會施放催淚彈及開槍。

有一批示威者與防暴警對峙，並打開雨傘陣。

【18:05】在青衣，港鐵青衣站A出口，警民隔鐵閘對峙。有示威者不滿被強光照射，揶揄警方提供spotlight，遂以閘外地方作「舞台」，表演街舞及掌上壓，又大唱「數碼暴龍」，期間有人噴滅火筒，亦有年輕人拿著掃把掃地，清潔現場地方。

【18:01】警方發聲明，指激進示威者在沙田源禾路設置路障，並縱火焚燒雜物，危害在場人士的人身安全及嚴重影響附近一帶的交通情況。警方指，正使用相應武力驅散，警告示威者立即停止違法行為及離去，並提醒附近一帶市民留意最新情況，如有需要，盡量留在室內安全地方，並關好窗戶。

【17:57】在沙田源禾路一帶，防暴警一度舉黑旗，警告或會施放催淚彈，其後放下黑旗，向後退數米繼續戒備。

【17:46】有示威者於源禾路的路障放火，期間大批防暴警察到場，並快速行動，推倒幾名後撤中的示威者，並用胡椒噴霧制服多人。

有示威者向防暴警掟石及水樽等其他雜物。

【17:38】在青衣，港鐵站已關站，青衣城b出口仍有數名年輕人留守，席地而坐稱「返唔到屋企」，要溫習功課。青衣城大部分商店已拉閘。

【17:35】有示威者指源禾路有警車，隨即有大批示威者自新城市廣場中庭往百步梯方向前進，沿途高呼「光復香港、時代革命」口號。有部份示威者帶備沙包、垃圾筒等物件。他們到場後，隨即在源禾路設路障。

【17:32】在青衣，有示威者將盛載於清潔劑內液體倒於港鐵出入口鐵閘，稱是「為了清潔」，現場散發濃烈檸檬味道。

【17:29】多名示威者於新城市廣場內破壞，多部顯示屏被毀，連接港鐵站出入口的方向設路障。

【17:20】在青衣站，港鐵宣布關站。 被問及有否乘客仍然逗留在站內，有防暴警察表示不清楚，港鐵職員正在進行疏散。

港鐵指，而因應現場突發情況，東涌綫來回方向列車現時不停青衣站。

【17:20】警方發聲明，指有激進示威者於沙田港鐵站內肆意以硬物破壞車站設施，向地下射水及投擲雜物。因應目前情況，沙田警署報案室服務暫停，市民如有緊急事故，請致電九九九。警方警告示威者立即停止違法行為及離開。

【17:16】港鐵宣布，東涌綫一列往東涌方向的列車於南昌站上落客期間，有人惡意破壞車上設備，列車服務受阻。港鐵職員現正在現場處理。而多名警方速龍小隊成員，亦前往月台戒備。

【17:06】再有一批防暴警手持警棍及圓盾進入港鐵沙田站內，現身約數分鐘後又離開及返回警車。

【17:00】大批示威者在新城市廣場中庭聚集，有人於於地面傾倒花生油等，並拆下多件雜物棄於地上，令地面變得非常濕滑。

而在沙田站B出口外，一批市民隔着鐵閘與港鐵職員理論，有戴口罩示威者企圖搖晃鐵閘。

【16:54】沙田站B出口落閘後，在該出口前戒備的防暴警察亦返回警車。有市民緊隨指罵，高呼「黑社會」。有示威者則於新城市廣場中庭地面灑水。

+ 2

【16:47】在青衣，A出口落閘後，近百名示威者改往青衣城內近b出口附近聚集，與防暴警察一度相距僅百米近。防暴警察其後撤至較後位置，他們高呼抗議口號，亦有示威者以泡沫式滅火筒噴射在地，令地面變滑，阻止警察推進。

現時青衣站A、B出口亦有示威者聚集。

【16:46】港鐵於沙田站內作出廣播，指短時間內會關閉車站，出入口正落閘。港鐵宣布，由於有人大肆破壞車站設施，顧及乘客和員工安全，東鐵綫來回方向列車現時不停沙田站，沙田站暫時關閉。

【16:40】一群防暴警進入沙田站內佈防。

【16:35】沙田站內的閉路電視及購票機被破壞。

【16:28】在沙田港鐵站，有一名男子疑被持不同意見人士追打，滿臉披血。同一時間，有示威者破壞沙田站的閘機等設施。

【16:22】在新城市廣場內，約百人再到美心旗下的「COVA」，大叫「黑心美心，美心黑心」，之後再出發到喜茶。

一面國旗被丟棄於城門河上。(01直播截圖)

【16:22】有幾名示威者將棄置國旗的大型垃圾桶推走，並將它丟棄於附近的沙田中央公園水池內。其後再有示威者將垃圾桶內的國旗取出，並丟棄於城門河內。

【16:18】有示威者將國旗取走，將該面國旗丟棄於附近的大型垃圾桶內。

【16:13】另一邊廂，有市民再於沙田新城市廣場「行街」，於美心旗下的Starbucks及simply life叫口號。

【16:07】有示威者將國旗噴黑，並淋上液體。有人將國旗帶走並走進港鐵站內，其後又跑回新城市廣場內。最後，有示威者將國旗丟棄於新城市廣場外的露天地面。

【16:00】在沙田新城市廣場，一批穿黑衣、戴口罩的黑衣人，走到沙田大會堂拆下國旗，並取回至新城市廣場內中庭揮舞。有人將國旗放在地上，大批人走過踐踏。

【15:59】在青衣站，港鐵職員將部份出入口落閘。

【15:55】防暴警推進至青衣城內，現場有大批市民圍觀，部份人指罵警察。

【15:51】大批防暴警察奉召到場，驅散在場的示威者，並將包圍聶德權座駕的雜物清除，協助他離開。

【15:42】大批示威者包圍聶德權的座駕，有人投擲不同雜物，例如雪糕筒、水樽等，現場只得民安隊成員組成人鏈保護他。被襲期間，聶的座駕車頭擋風玻璃受損破裂。

【15:35】政制及內地事務局局長聶德權出席青衣一個活動後，回應記者提問，期間有市民指罵他。他之後離開現場，被大批示威者追趕，並向他投擲雜物。聶德權登上座駕後，繼續遭示威者以多個圍欄包圍。

+ 3 + 2

【14:44】有大批市民由新城市廣場行到連接的港鐵物業連城廣場「行街」，大叫「黨鐵商場，人人罷買」

【14:22】市民進入美心「翠園」酒樓內，高呼「黑心美心，美心黑心」口號

【14:06】新城市廣場內華為（HUAWEI）、Lenovo、蘇寧、北京同仁堂等店舖亦陸續落閘

【13:38】仍有大批市民於美心「翠園」排隊，並在門外貼上大量排隊單票

【13:36】有男子期間情緒激動，以「曱甴」呼叫在場人士，又以粗口辱罵他們，最後由一名女子拉走

【13:34】新城市廣場市民在商場詢問處摺紙鶴，響應由網民發起的「和鳥飛」活動，拼出「自由之鳥」

(王潔恩攝)

+ 13 + 12 + 11

【13:22】市民到達美心旗下的「翠園」、「潮庭」，除了貼上貼紙外，有數十名市民排隊更取票，聲稱要內進飲茶；而同樣是美心旗下的「北京樓」亦一樣被貼上貼紙。

【13:17】市民到優品360貼上「福建360」、「全民罷買日」等貼紙，又大叫「福建獨立，優品落閘」等口號。

【13:14】有市民到喜茶貼貼紙，喜茶立刻落閘

【13:11】大批市民於商場大叫口號

【13:00】另一間美心旗下的餐廳Simplylife亦被貼上貼紙； 一眾身穿黑衣的人士，分別到美心集團旗下的Starbucks及Simplylife 內大叫「光復香港、時代革命」，「美心黑心、黑心美心」口號。

【12:54】內地連鎖茶飲品牌喜茶門外被貼上「毛主席推介」、「777、支持高官警察」貼紙。

新城市廣場內屬美心集團旗下的Starbucks門外被貼上標語。（朱潔玲攝）

【12：48】 有網民呼籲新城市廣場市民到商場內的親建制的商舖前叫口號，其中美心集團旗下的Starbucks門外被貼上標語。

+ 2

【12:36】 約十名戴上口罩的黑衣人，帶同樂器現身新城市廣場，並由指揮帶領演奏「願榮光歸香港」，現場人士再度大合場。

+ 5 + 4 + 3

【12:08】有在場人士以樂器演奏「願榮光歸香港」樂曲，其他同場人士一同合唱。

【12:04】在新城市廣場聚集的人士合唱反修例歌曲《願榮光歸香港》。

【12:00】有大批市民在沙田新城市廣場聚集，高呼「光復香港，時代革命」等口號，同時又在商場內設置連儂牆及張貼海報。

今日除了有網民號召前往機場進行「和你塞4.0」外，亦有網民發起堵塞新城市廣場行動及連城廣場。網上討論區有關「和你Shop」行動的貼文中指，由於租務收入龐大，希望透過行動打撃商場經濟，直指「要佢午市晚市都無得做，令到塞商場行動正式升級為有壓力嘅不合作運動！」

7月14日沙田遊行後，新城市廣場爆發警民衝突，警方衝入商場內執法，亦有多人受傷及被捕。當時商場內亦有不少街坊受驚，事後一連多日有市民圍堵商場詢問處，要求解釋放行警員入商場原因。

另網民號召也到相連的連城廣場進行「和你Shop」行動。發起行動的網民表示，連城廣場為港鐵商場，不滿港鐵多番批准警察在站內執法，又多次在遊行示威時暫停列車服務。

▼7.14沙田遊行、新城市廣場衝突▼

+ 24 + 23 + 22

根據《警隊條例》，警方當有執法需要，可在無法庭手令下進入私人地方執法，不需獲業主批准。