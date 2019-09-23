【逃犯條例】教育局：政治矛盾不應入校　停辦升旗禮會發錯誤訊息

日前有報道指，個別學校擬取消校內國慶升旗禮。教育局重申，教育學生認識和尊重國歌、國旗，培養他們的國家觀念，是學校教育應有之責；如個別學校有學生對升掛國旗有意見或不當行為，是不理解尊重國歌或國旗的背後的意義，教師應藉此機會解釋和疏導學生情緒。 至於個別學校考慮停辦國慶升旗禮，教育局表示，會了解有關情況，如有需要，樂意給予專業意見和支援。

日前有報道指，個別學校擬取消校內國慶升旗禮，並引述校長指，現時社會氣氛緊張，擔心升旗禮會令有不同意見的校友及校外人士有所衝突。

教育局今日（23日）重申，教育學生認識和尊重國歌、國旗，培養他們的國家觀念，是學校教育應有之責，放之四海皆然。局方指，一直以來，學校在重要日子及特別場合，均會升掛國旗及區旗，例如國慶日、香港特別行政區成立日；亦會定期展示國旗及區旗，以顯示對國家的尊重和提高師生的國民意識，期望由專業的校長和教師帶領，學校今年可如常升旗及奏唱國歌，包括在國慶日前後舉辦升旗禮。

教育局指，如個別學校有學生對升掛國旗有意見或不當行為，是不理解尊重國歌/國旗的背後的意義，教師應藉此機會解釋和疏導學生情緒，並敎導他們要尊重其他學生的學習機會，不應對學生的錯誤理解聽之任之。局方又指，停辦國慶升旗禮會發出錯誤訊息，將少數人對國家觀念、國民身分的誤解合理化，對培養學生尊重國家、互相尊重的精神毫無裨益。

教育局會向考慮停辦升旗禮學校了解情況

至於個別學校考慮停辦國慶升旗禮，儘管它們沒有在事前接觸教育局，教育局會了解有關情況。如有需要，樂意給予專業意見和支援。

教育局又指，不認同將社會上的政治矛盾帶進校園，指絕不能與培養學生的國民意識混為一談；從教育角度而言，無論香港內部有甚麼政治議題，也沒有理由影響培養學生的國民意識的工作。

楊潤雄指，教育局一直有通告建議學校在重要日子，進行唱國歌或升旗活動。(資料圖片/張浩維攝)

教育局局長楊潤雄上周六（21日）出席公開活動後，亦有回應事件。當時他指，學校內升旗或奏唱國歌，其實都是一個讓老師及學生表達對國家感情的機會；同時，每一次升旗或奏唱國歌，亦造就教學機會，令同學能學懂國旗及國歌，同時學懂如何尊重國旗及國歌，亦是教學的一部分。

他又指，教育局一直有通告建議學校在重要日子，包括國慶日、香港特別行政區成立日、或一些學校重要的日子，例如畢業禮或開學禮都可以進行唱國歌或升旗活動，學校亦可藉此進行相關教學。

楊潤雄認為，今年可以繼續依據過往做法，進行升旗及唱國歌的活動；如有個別學校因應某些情況今年不進行，認為學校應與教育局討論，局方樂意提供意見。

另外， 教聯會強烈譴責昨日在沙田有示威者將國旗從旗杆拆下，肆意踐踏，又以噴漆塗污，把國旗扔進城門河；教聯會表示極度痛心和憤怒，又促請特區政府嚴肅處理，從速將相關人士繩之於法，並依法嚴懲，以儆效尤。

9月22日示威者於沙田新城市廣場衝突破壞國旗情況：