【9.22沙田】新城市遭破壞　示威者毀國旗　新地：強烈譴責

反對修訂《逃犯條例》風波持續，今（22日）再有網民發起「和你Shop」行動，在沙田新城市廣場進行堵塞行動。大批市民聚集在新城市廣場中庭唱歌及高叫口號，並到被指親建制的店舖貼上標語及貼紙。其後，更有人破壞廣場內的部分設施如顯示屏，亦有人將沙田大會堂的國旗帶入商場內踐踏。 新鴻基地產表示，有人士於新城市廣場內惡意破壞商場設施，以及試圖損毀國旗，對此表示極度遺憾，並予以強烈譴責。

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在約12時，大批市民聚集在新城市廣場中庭唱歌及高叫口號，並到親建制的店舖貼上標語及貼紙，當中美心旗下多間食肆被貼上「777、支持高官警察」，亦有市民高呼「黑心美心，美心黑心」口號；不少商店因市民行動而提早落閘關門。

在下午約4時，更有人將位於商場附近沙田大會堂的國旗拆下，再將國旗放於廣場中庭地下，在上跳舞、踐踏。其後，示威者亦破壞廣場內多部顯示屏等設施、以雜物堵塞通路及向地面灑水及生油企圖阻礙警方推進，現場一片狼藉。



新鴻基地產在下午表示，今日有大批人士在未獲批准及沒有理會商場服務處職員勸喻的情況下，在商場內進行公眾活動、擾亂公共地方秩序，滋擾租戶和顧客，甚至有人士於新城市廣場內惡意破壞商場設施，以及試圖損毀國旗，對此表示極度遺憾，並予以強烈譴責。