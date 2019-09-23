【逃犯條例】林鄭師妹化身「連儂人」表達訴求　批對話平台無意義

反對修訂《逃犯條例》風波持續超過三個月，多間中學的學生今日（23日）發起連儂日，分別在校門外築起連儂牆。 在特首林鄭月娥母校嘉諾撒聖方濟各書院校門外，多名學生於下午以「連儂人」方式，讓人將寫有訴求的便利貼貼於身上。有參與行動的學生表示，學校不容許於校內設連儂牆，故以身體供同學表達訴求。她又批評林鄭月娥未有回應訴求，坦言對話平台無意義。

Kathy稱，今次行動為嚮應香港眾志發起的「校門連儂日」，惟因校方拒絕學生於學校範圍設連儂牆，故於校外、以自己身體供同學表達訴求。（張浩維攝）

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在下午一時半，林鄭月娥母校嘉諾撒聖方濟各書院校外有四名學生穿上雨衣，供同學將寫有訴求的便利貼張貼於身上。現場有數十名學生參與活動，她們於便利貼寫上「香港人加油」、「五大訴求、缺一不可」、「黑警還眼」等字句，又於校外高呼「光復香港、時代革命」、「五大訴求、缺一不可」等口號。鄰近的地盤工人、途人均有向學生表示支持；曾有教師到場呼籲學生回家，但沒有阻止學生行動。

曾經於9月初籌辦罷課、當時於雨中下跪的關注組成員Kathy稱，今次行動為嚮應香港眾志發起的「校門連儂日」，惟因校方拒絕學生於學校範圍設連儂牆，故於校外化身為「連儂人」，以自己身體供同學表達訴求。她續稱，林鄭月娥自以六月以來未能回應五大訴求，認為警方濫捕、暴力行為日趨嚴重，更有不少流血衝突場面，認為停止衝突的責任不在於示威者，而在於政府。她希望，林鄭能成立獨立調查委員會，制衡警方暴力行為；至於本周舉行的對話平台，Kathy坦言「無意義」、「淨係聽想聽嘅嘢」，認為雙方無對話餘地。

至於中學生罷課平台日前發起於9月30日再度罷課，Kathy稱會再與校方商討罷課行動，但根據9月時的情況，估計校方只會容許有家長信的同學以自修方式罷課。

林鄭月娥母校、嘉諾撒聖方濟各書院，約四名學生於下午以「連儂人」方式，將寫有訴求的便利貼貼於身上。（張浩維攝）

就讀中六的李同學稱，難得能以學生身份表達意見，故前來寫下自己的訴求。她認為市民訴求不多，但政府過去多個月一直採取「拖泥帶水」的態度。她又認為林鄭未能履行學校校訓「力行仁愛、實踐真理」，希望她可以認真聆聽市民聲音，盡快回應市民訴求。

李同學稱，雖然自己即將應付文憑試，但會盡量抽空出席反條例活動，堅持至五大訴求獲得回應。對於本周舉行的對話平台，她認為「有好過無」，但活動只有150個名額太少，未能充分代表市民聲音。

李同學斥林鄭未能履行校訓。（張嘉敏攝）

就讀中四的陳同學及張同學則稱，林鄭月娥撤回修例太遲，認為三個月以來發生太多事，令市民對於五大訴求更為堅定。她們質疑對話平台的參加者早已內定，又批評參加人數太少。