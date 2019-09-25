資優小六生擊敗高中尖子　躋身奧數港隊　父母無意跳級：循序漸進

教育局、香港資優教育學苑及國際數學奧林匹克香港委員會，較早前舉辦國際奧數香港選拔賽初賽2019。全港8名金獎得主當中，小六學生徐子豐是最年輕的一員，亦是今屆唯一一名獲獎的小學生。 徐子豐的父母接受訪問時透露，子豐就讀幼稚園時已展現其數學才華，亦開始閱讀小學至初中程度的書本。子豐目前的數學能力已達高中程度，但父母直言暫時未有打算跳級，「畀佢可以經歷正常小朋友的生活，唔會錯過中學成長階段的生活，循序漸進都係有好處。」

徐子豐在4歲至5歲起，已對規律及數字特別感興趣。（鄺曉斌攝）

讀幼稚園時已可倒背英文字母

徐子豐現時正就讀馬頭涌官立小學，十分喜歡閱讀各類書籍，例如漫畫書、數學理論書等等。父親徐先生表示，子豐在4歲至5歲時對規律及數字特別感興趣，例如能將英文字母次序倒背如流、準確點出英文字母的次序、進行10位數字的加減數等等。

但母親徐太指，雖然幼稚園教師當年曾建議子豐進行資優評估，但由於不想對兒子造成標籤，故此拒絕。她表示，幼稚園時期每晚都會跟子豐一起閱讀，並且規定每晚8時半需就寢；升讀小學後，也規定每晚8時半需就寢，每天只能打機半小時，若表現良好，周末則能打機一小時至兩小時。

早前舉辦的國際奧數香港選拔賽初賽2019，徐子豐（左二）是唯一一名獲頒金獎的小學生。（受訪者提供）

破格獲准參加國際奧數香港選拔賽

談及何時才改變「標籤」的概念，徐生表示，子豐在幼稚園高班時第一次參加數學比賽，並且取得冠軍，其觀念開始出現轉變。子豐在7歲多時，首次到中大參加資優生課程，跳讀一些更進階的數學課程。

子豐今年破格獲香港資優教育學苑，以及國際數學奧林匹克香港委員會批准，參加「國際數學奧林匹克––香港選拔賽初賽2019」。資優教育學苑學術課程發展經理吳煒堯表示，選拔賽一般是針對選修數學M2（代數與微積分）、兼且成績名列前茅的高中生，過往只有極少數小學生能參加比賽及集訓。

子豐在選拔賽中取得金獎，意味其數學程度現時已達高中尖子程度。（鄺曉斌攝）

奧數奪金獎 證已達高中尖子程度

吳煒堯表示，今年共有逾500名學生參加選拔賽，當中只有8人能取得金獎，因此子豐取得金獎，意味其數學程度現時已達高中尖子程度。

現時子豐已入選奧數香港代表隊候補隊員，每周六需到資優教育學苑參與集訓。被問及選拔期間有否壓力，子豐回應說：「都係自己比賽，唔會有太大壓力。」

子豐目前正就讀小六，來年便會升讀中學。談及中學選校，徐太表示，子豐的哥哥目前正就讀喇沙書院，但就子豐而言，夫婦二人希望能找一間能發揮數理能力的學校，目前未有定案。

徐先生表示暫時未有考慮為子豐安排跳級。（鄺曉斌攝）

徐生則表示，他們同時會考慮為子豐報讀直資學校，例如拔萃男書院等，以便在高中時決定就讀中學文憑（DSE）課程還是國際文憑（IB）課程。至於會否考慮讓子豐跳級，徐生直言暫時未有考慮，他解釋：「畀佢可以經歷正常小朋友的生活，唔會錯過中學成長階段的生活，循序漸進都係有好處。」他補充，在數理方面則不介意讓子豐越級挑戰。