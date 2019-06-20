【SEN】棄band1為資優兒選航海寄宿中學　媽媽：品行比成績更重要

資優生的天賦各有不同，例如比一般同齡人較為思考敏捷，記憶、閱讀能力、理解力都較強，在學習、數理、創造力或領導能力方面較為突出，簡單來說就是較聰明。外人或會認為有個資優小孩是值得高興和自豪的事，但育有兩名資優兒子的黎太卻說：「聽到資優都頭痛！」甚至會叫別人「千祈唔好生資優生！」 黎太指大兒子雖然很聰明，但在學校有很多行為問題，幾乎每星期都要到學校見訓導主任，所以當幼稚園老師認為小兒子晉匡是資優、建議她留意一下，她只覺晴天霹靂。雖然晉匡小學階段成績不錯，平均每科都獲A級，但黎太卻放棄Band1中學，為晉匡選擇了航海寄宿學校，期望透過航海學校嚴格的紀律訓練來改善他的行為問題，：「想找一間能幫助他改善品行的學校，如果單是成績好，卻品行差劣，將來踏出社會都可能是個負累，我不希望他成為負累。」 攝影：高仲明

黎太和晉匡。 資優是優勢也是缺點 黎太形容資優的特質就是很聰明，大兒子4歲時記憶力、語言天份和理解能力都十分強，甚至過目不忘，溫書時看一遍便能拿到高分，但同時亦有很多行為問題：「資優生很喜歡挑戰權威，不會認真上堂，經常騷擾同學，引來很多投訴。」因為資優生思想比同齡人成熟，認為眼前所學的都很「小兒科」，因而沒心機專注學習。黎太回憶當時校方表明不懂教大兒子，直言建議他轉校，但轉往新校後情況仍一樣，甚至再被要求轉校，「大仔的經歷讓我很害怕，其他人聽到資優會羨慕，有些家長會自豪，我一聽到資優就好驚。當聽到老師懷疑晉匡也是資優，當刻只覺得『又要嚟多次？』好怕他會重走哥哥的路。」 更甚的是，經過連串評估後，發現晉匡不但是資優生，同時還有過度活躍症及專注力不足、高功能自閉症和社交障礙，「真是毫無頭緒，不知道是甚麼。」確診有多種SEN情況後，選擇小學時黎太已特意選擇採用融合教育的學校，但因資源有限，晉匡未能得到適合的支援：「老師始終要兼顧所有學生，未必有足夠人力物力去照顧晉匡。他又很容易受周遭的環境因素變化影響，上課時如情緒失控，惟有把他隔離讓他冷靜，因而失去很多學習時間。即使是吃藥，也只能維持兩至四堂，其餘課堂則完成脫節，老師形容小學六年來幾乎沒上過堂。」聽到這裡，晉匡搶著說：「有呀，上咗3年。」

晉匡為我們示範步操。 遇到相配的學習模式

黎太回憶晉匡失控時曾會用物件擲老師、鬧脾氣瞓地、爬上桌子等等，「我知道他不想的，也知道不對，但他控制不到也很無奈。」外人把這些搗蛋行為都一一歸究於黎太：「曾經有老師當著其他家長面前指我縱壞小孩，不懂管教、無家教，其實家長看到晉匡也會指指點點，因為他『出名』，當下很難過、無奈。」 在四、五年級時，晉匡曾到內地的黃埔軍校受訓一個月，因為校規、訓練嚴厲，衣食住行各方面都有指引和標準要求，黎太指這種紀律式訓練非常適合晉匡，完成一個月訓練回家後能明顯看到行為有改善，教官亦給予正面評價，指晉匡如能持之而恆，在規範、紀律性模式訓練下，會有很大的改善機會。在晉匡升中學時，黎太決意不選擇主流學校，而選擇了需寄宿的香港航海學校。

香港航海學校創立於二次世界大戰結束後，當時主要收容無家可歸的街童或孤兒，提供免費食宿、教授航海技能，讓學生日後能自力更生。現在學校轉為實用性中學、轉為新高中學制，但仍保留航海學校的傳統，除了學術以外，亦有嚴謹的紀律訓練，例如每天早上要步操，在不同時段、地方要遵守不同的禮儀的等等。

記者好奇，像晉匡這麼不受約束、愛自由又有主見的小孩，是否很難適應紀律訓練呢？晉匡卻說沒有，當初不適應的只是很硬的睡床、不合喜好的食物，但整體來說都是愉快的，「以前上小學時不會覺得累，現在就很多事要做，做不停。」。上學大半年，黎太指晉匡「大個咗」、學習變得積極，自信心也有所提升：「老師說他上堂很乖、學習積極自律，很勤力和有心機做功課」。學校現時有270名學校，當中約3份1是SEN，黎太認為晉匡的進步並非因為學校在SEN方面有較多資源，而是整體氣氛讓他自省自律。

照顧SEN小孩時，父母也難免跟子女有衝突，入讀寄宿學校後雖然親子相處時間減少，同時亦降低磨擦，黎太表示與晉匡現時相處較和諧。 在生活訓練中重建自信

「他在小學期間是很缺乏自信心的人，因為經常被人笑、被標籤、被隔離和歧視，而這裡有類同情況的學生，他看到別人就像見到自己，從別人的行為中反省和學習自控。加上有老師的讚賞、認識到新朋友，種種加起來便讓他提升自信心。衝動言語和行為都有減少。以前他說話時思路很混亂，總是東一忽西一忽地說，現在跟他聊天是有主題的，而且懂得關心家人，會幫助做家務，遇到困難也會自解處理，不會再經常找我幫忙。」 黎太認為航海學校的生活模式亦較為適合晉匡，回想在主流小學上學的日子，每天上9堂課，5時回到家後便要做功課和溫習，或是追回白天脫節的課，餘下時間便只足夠用作吃飯和梳洗，但晉匡卻有大量精力需要發洩，「他最缺乏休息玩樂時間、開心的學習環境。」而航海學校除了每日步操，臨海的校舍亦提供很多水上運動設施，讓晉匡有更多活動機會。

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雖然晉匡成績可讓他入讀Band1，黎太直言航海學校是惟一的選擇，但在很多人眼中，這種非主流中學就如以往職業訓練學校一樣，都是錄取成績差品行差的學生，會否害怕影響晉匡日後的發展呢。「我不擔心他的學歷和將來，即使是band1學校也會有壞學生，一個學生的好壞要取決很多因素，不能單看學校背景就下判斷。」黎太表示資優生的情緒、思維、行為都不同，亦不能以對一般小孩的口吻和態度來與資優生溝通：「你要用大人的語氣跟他們溝通，要融入他們的世界，如果他認定你不理解、明白自己，就只會越來越疏離。每當有人問我食啲咩可以生到兩個資優生，我都會說你千祈唔好生！」

晉匡有過度活躍症，同時非常喜歡閱讀和寫作，他形容寫作時「內心唔見左，去咗另一個世界做自己事，環境是黑白色，氣氛好靚，又似動感快車咁」。問到為甚麼喜歡寫作，他坦白地說其實想當導演，因為看到周星馳躲在鏡頭背後很有氣勢，但亦知道做導演一定要識寫劇本，因此從基本學起，現在希望先做個作家。晉匡至今已創作了兩本小說，近來亦贏得Nu Skin 與對話體驗攜手舉辧的「SuperHero」夢想計劃，繼續向夢想進發。

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