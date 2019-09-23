再多2款消毒藥水含洋蔥伯克氏菌　一款消毒水含無色桿菌

衞生署今日（23日）公布，根據醫院管理局的最新通報，兩款分別名為Smart Medi洗必泰消毒清洗液及麥氏醫生消毒清洗液的消毒藥水被驗出對洋蔥伯克氏菌呈陽性反應。另外，一款名為洗必泰殺菌.消毒水（KS Medical）的產品被驗出對無色桿菌呈陽性反應。連同早前公布的3款含洋蔥伯克氏菌消毒藥水，包括Pro-Medi Prosept solution、Kam's KS-MED solution、加護殺菌消毒液，現時共有6款消毒產品正進行回收。 截至今日下午4時，衞生防護中心共錄得184名病人已知受影響，涉及85男99女，年齡介乎24至100歲，現仍繼續流行病學調查。

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衞生署指，據醫院管理局的最新通報，除早前公布三款分別名為Pro-Medi Prosept、Kam's KS-MED及加護殺菌消毒液的消毒藥水外，兩款分別名為Smart Medi洗必泰消毒清洗液及麥氏醫生消毒清洗液的消毒藥水亦被驗出對洋蔥伯克氏菌呈陽性反應。

另外，一款名為洗必泰殺菌.消毒水（KS Medical）的產品，亦被驗出對無色桿菌呈陽性反應。衞生署發言人解釋，無色桿菌類似洋蔥伯克氏菌，是一種普遍存在於環境的細菌，一般而言並不會對健康人士引起疾病。然而，免疫力弱的人士則可能較易受該菌感染。衞生防護中心至今沒有錄得相關感染個案。

184名病人受影響

連同早前公布的3款含洋蔥伯克氏菌消毒藥水，包括Pro-Medi Prosept solution、Kam's KS-MED solution、加護殺菌消毒液，現時共有6款消毒產品正進行回收。

Smart Medi洗必泰消毒清洗液及麥氏醫生消毒清洗液由寶源（美國）藥業有限公司（寶源）供應，而洗必泰殺菌.消毒水（KS Medical）則由金星藥行（金星）供應。寶源和金星並已設立電話熱線，於辦公時間解答相關查詢。寶源（美國）藥業有限公司電話熱線為2411 3463或2411 3182；金星藥行熱線電話為2392 7537。

截至今日下午4時，衞生署衞生防護中心共錄得184名病人已知受影響，涉及85男99女，年齡介乎24至100歲。衞生署流行病學調查仍然進行中。

衞生署公布現時共有六款消毒產品正進行回收。（政府新聞署網站截圖）

衞生署表示，有關產品均含有0.05%氯己定，根據《藥劑業及毒藥條例》（第138章）（條例），並不列作藥劑製品。根據條例，含低濃度氯己定而沒有標籤用於破損皮膚或處理傷口的產品並不列作藥劑製品，市民不應使用這些產品處理傷口或用於破損皮膚。衞生署發言人說，如有需要自行處理傷口，應使用註冊藥劑製品，並遵從醫護人員的指示。如有疑問，應尋求醫護人員的建議。發言人補充，一般沒有細菌感染的傷口，可使用生理鹽水清洗，不需使用消毒劑。若傷口受細菌感染，則應按醫生指示處理。

香港藥劑業及毒藥管理局會參考國際有關消毒用品的規管安排，再研究現時該類消費品是否需要作為藥劑製品規管。衞生署亦已加強有關產品的市場監測，並從市面抽取不同品牌含有低濃度氯己定的消毒藥水分批作微生物檢驗。相關化驗需時約數星期，如有結果會盡快公布。