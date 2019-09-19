Kam's KS-MED消毒劑含菌　衞生署更新：兩年181人染洋蔥伯克氏菌

衞生署今日（19日）公布，接獲醫管局的通報，一款名為Kam's KS-MED的預先包裝消毒藥水，對洋蔥伯克氏菌呈陽性反應，呼籲市民停用有關產品。調查進行期間，再確認多117名和11名接受腎臟透析治療的病人，於過去兩年分別被公立醫院和私家醫院診斷曾感染洋蔥伯克氏菌。截至今日，共有181名病人已知受影響，涉及84男97女，年齡介乎24至100歲。 醫院管理局昨日（18日）公布接獲瑪麗醫院通知，在4名需洗腎的病人的導管口臨床樣本同被驗出洋蔥伯克氏菌。院方從公立醫院及診所使用的消毒藥水無驗出該菌，但從Pro-Medi Prosept包裝消毒劑樣本驗出帶有洋蔥伯克氏菌。院方查找過去兩年腹膜透析病人的化驗樣本，發現其中53名病人曾感染洋蔥伯克氏菌，當中5名病人出現入侵性感染。

衞生署指Kam's KS-MED預先包裝消毒藥水含洋蔥伯克氏菌。（衞生署提供圖片）

海關查供應商 檢獲虛假產地說明消毒藥水

衞生署今日（19日）提供洋蔥伯克氏菌感染個案組群調查的最新情況，呼籲市民切勿使用Kam's KS-MED消毒藥水進行傷口護理，因為有關產品可能受洋蔥伯克氏菌污染。該產品由金星藥行供應，在全港的醫院店舖、社區藥房和店鋪有售。

衞生署今日聯同香港海關到位於大角咀的金星藥行進行聯合行動，並抽取產品樣本和相關物品作化驗。海關在行動中檢獲共495包懷疑附有虛假產地說明的消毒藥水，估計市值合共約990元，並同時拘捕該公司一名72歲男東主。衞生署及海關的調查工作仍在進行中。

瑪麗醫院從Pro-Medi Prosept預先包裝消毒劑樣本，驗出帶有洋蔥伯克氏菌。（衞生署圖片）

消毒藥水標明「非醫藥產品」 勿用以處理傷口

衞生署提醒市民，Kam's KS-MED消毒藥水含有0.05%葡萄糖酸氯己定，其標籤有「Non-medicine product」（即非醫藥產品），不應用以處理傷口或用於破損皮膚。金星藥行自願從市面回收有關產品，並已設立電話熱線（2392 7537）於辦公時間內解答相關查詢。

衞生署發言人補充，生理鹽水（即0.9%氯化鈉水劑）是常用的清洗劑，不刺激傷口組織及較少引起痛楚。而消毒劑可能會刺激傷口或引致過敏反應，一般沒有細菌感染的傷口，可使用生理鹽水清洗，不需使用消毒劑。若傷口受細菌感染，則應按醫生指示處理。