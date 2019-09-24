交諮會今年第二季接獲8,916宗投訴　較去年同季升30.8%

交通諮詢委員會（交諮會）今日（24日）發表第二季度報告，在季內共接獲8916宗投訴及建議，較上季上升5.1%；與去年同季比較，亦上升了30.8%。 另外，交諮會主席張仁良對政府推行多項措施，以提升地面行人過路處的安全表現及易行度，表示支持及歡迎。

交諮會今日發表本年度第二季度報告，指季內共接獲8916宗投訴及建議。（資料圖片）

交通諮詢委員會轄下的交通投訴組今日發表本年度的第二季度報告，表示第二季共接獲8,916宗投訴及建議，當中純粹提出建議共有41宗。個案總數與上季的8485宗相比，上升5.1%；與去年同季的6816宗比較則上升30.8%。

而季內接獲的投訴及建議，主要關於公共交通服務、執法事宜及交通情況，分別佔90%、7%及1%。就公共交通服務有關的個案，由今年首季的7502宗上升至今季的8086宗，增幅為7.8%。

而交通情況的投訴及建議，則由165宗下降至164宗。道路維修的個案，由31宗下降至21宗；涉及違例泊車及其他執法事宜的投訴，則由750宗下降至614宗。

就交通投訴組於季內接獲的投訴及建議，均已轉交有關的政府部門及公共交通機構跟進。季內共有6936宗個案已完成調查工作，當中有5160宗證實成立，不成立有40宗，其餘1736宗則因證據不足而無法追查。



另外，季內有關政府部門及公共交通機構共採納了13項市民提出的建議，包括在下午繁忙時間增加巴士路線班次、在港島區部分地區實施「禁止停車」限制，以及增設交通標誌等，以改警公共交通服務及交通情況。

對於政府推行多項措施提升地面行人過路處的安全及易行度，交諮會主席張仁良表示歡迎及支持。（資料圖片）

同時，交諮會今日亦聽取政府簡介各類地面行人過路處在香港的應用及設計，例如改善交通燈控制路口的行人輔助線、將分段橫過馬路處改為直行式橫過馬路處，以及為長者及殘疾人士延長行人閃動綠燈的智能裝置。

交諮會主席張仁良表示，委員支持及歡迎政府推行提升道路安全及易行度的改善措施，以締造行人友善及安全環境的工作。