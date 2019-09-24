【逃犯條例】譚惠珠倡立《反蒙面法》　張建宗：律政司正研究

反修例風波持續，基本法委員會副主任譚惠珠今（24日）表示，期望本港盡快訂立反蒙面法。政務司司長張建宗同日出席公開活動後回應指，律政司正全面研究外國相關做法，以及是否適用於本港情況。他強調任何新法律措施，均需作多方面及全盤考慮始能作決，目前港府仍在研究及探討階段當中，暫時未有明確決定。 至於十一國慶升旗觀禮儀式移師室內進行，他表示相關安排是基於安全考慮，認為不會影響觀感。他又指升旗儀式仍然在金紫荊廣場舉行，只是嘉賓到室內觀禮，亦參考了七一回歸做法。

基本法委員會副主任譚惠珠表示，希望立法會復會後，盡快開始討論訂立《反蒙面法》。(資料圖片)

「守護孩子行動」成員日前於元朗衝突中被防暴警包圍及推至後巷，有影片顯示警員疑似曾向他腳踢施襲，新界北總區警司（行動）韋華高昨於記者會，形容只見到警員踢黃色物件（Yellow Object）。被問到警隊以「yellow object」形容被捕者，是否有欠尊重，張建宗則稱，特首今早於行會前已作回應，他強調市民有投訴及不滿，可往投訴警察課投訴。



被問到個別政府部門是否不願與政府合作，他表明政府部門是大家庭，會發揮團隊精神相互協作，沙田事件是溝通上問題，跟進後已知會前線部門，多加協作，盼是個別事件。他又表明，部門之間不存在矛盾，反而是相互溝通及協作，因過往很多事情未有共同處理經驗，他自己亦於部門首長會議與各首長溝通，冀發揮政府整體合作及效率。至於警隊，亦有其工作，各司其職。