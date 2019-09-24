【國慶70周年】國家發改委：中國人均GDP達6.46萬元

今天（24日），慶祝新中國成立活動新聞中心舉行新聞發布會，聚焦中國經濟發展。中國國家發改委副主任、國家統計局局長寧吉喆，財政部部長劉昆，中國人民銀行行長易綱等出席，介紹以新發展理念為引領，推進中國經濟平穩健康可持續發展情況，並回答記者提問。

新聞發布會現場。（影片截圖）

寧吉喆表示，新中國七十年來實現了經濟社會的跨越式發展。

他說，中國的經濟發展可從五個方面體現：第一，中國從站起來到強起來、富起來；第二，中國綜合國力、生產力、人民生活水平大幅度提升；第三，中國經濟建設、社會建設、生態文明建設協調推進；第四，中國工業化、信息化、城鎮化、農業現代化穩固發展；第五，中國作為世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者作用凸顯。

他表示，新中國成立70周年來，中國經濟實力、科技實力、國防實力、綜合國力進入世界前列，國際地位實現前所未有的提升。目前，中國已成為世界經濟第二大國、科研人員第一大國、貨物貿易第一大國、外匯儲備第一大國、服務貿易第二大國、使用外資第二大國、對外投資第二大國。

寧吉喆表示，1952年至2018年，中國人均GDP從119元提高到6.46萬元，實際增長70倍。（影片截圖）

寧吉喆在講話中指出，1952年至2018年，中國GDP從679.1億元（人民幣，下同）躍升至90.03萬億元，實際增長174倍；人均GDP從119元提高到6.46萬元，實際增長70倍；2018年居民人均可支配收入比1949年實際增長59.2倍，居民人均消費支出比1956年實際增長28.5倍。他又指，1949年至2018年，中國常住人口城鎮化率從10.6%提升至59.6%。

財政部部長劉昆介紹情況。（影片截圖）

現在一天財政收入相當於建國初期8年

財政部部長劉昆表示，70年來，中國成就巨大。第一，國家財政實力日益壯大，70年來，全國財政收入從1950年的62億元增加到2018年的183352億元，年均增長12.5%，增長了近3000倍，現在一天的財政收入，就相當於新中國成立初期8個年頭的規模；第二，公共財政體系逐步完善，70年來，中國財政實現了由生產建設型財政向公共財政的歷史性跨越；第三，財政政策職能作用持續增強，中國建立並完善了在社會主義市場經濟條件下，適應不同經濟運行形態需要的財政政策調控體系。

劉昆表示，2019年，加力提效實施積極的財政政策，適度擴大財政支出規模，全國財政赤字比2018年增加3800億元，地方政府專項債券比2018年增加8000億元；在2018年減税降費1.3萬億元基礎上，繼續減輕企業税費負擔2萬億元；同時，加強政策協調，有力促進經濟運行保持在合理區間。

中國人民銀行行長易綱介紹情況。（影片截圖）

央行行長易綱表示，中國金融業欣欣向榮，取得了歷史性成就：一是基本建成了與中國特色社會主義相適應的現代金融市場體系；二是基本建成了以服務實體經濟為目標、便民利民的金融服務體系；三是基本建立了有效維護金融穩定的金融監管體系；四是基本形成了一套有效的金融調控體系；五是基本確立了面向全球、平等競爭的對外開放體系。

銀行、證券、保險業明年將全面放開股比限制

易綱指出，中國現在有4500多家銀行業金融機構，130多家證券公司，230家保險公司，金融業總資產300萬億元，其中銀行業268萬億，規模居全球第一；另外，債券、股票、保險市場也都成為全球第二大市場，外匯儲備餘額3.1萬億美元，多年來居全球第一。

他還表示，目前銀行業不良率為1.99%，資本充足率為14%，撥備覆蓋率為180%；目前銀行、證券、保險業的市場准入已經大幅放開，明年將全面放開股比限制。他說，目前外資銀行在華機構有989家，外資證券公司13家，外資保險公司57家。

記者提問。（影片截圖）

回應是否降息：保持定力，堅持穩健取向

在提問環節中，有記者問，近期歐洲央行重啟了QE，美聯儲也開啟了年內第二次降息，中國是否有必要跟進降息？貨幣政策取向是否會進行調整？

對此，易綱表示，中國的貨幣政策應當保持定力，堅持穩健的取向，向前看，再過幾年，「如果哪個國家，特別是哪個主要經濟體還保持正常的貨幣政策，那麼這樣的經濟體應當是全球經濟的亮點，也應該是市場所羨慕的地方」。

有記者問及減税問題，對此，劉坤說，中國今年的減税降費規模是空前的，在世界上、中國財政史上，以前都沒有這麼大規模。劉昆指，按照今年的政府工作報告，全年將減輕企業税收和社保繳費負擔2萬億元，而國家統計局調研顯示，減税的紅利中，七成以上是用於企業研發、技改和擴大再生產再投資，並明顯帶動企業加大研發投入。同時減税降費激發了市場主體活力，有力增強了市場信心和經濟增長後勁。對於以後減税降費是不是會加大規模，他說，減税降費是一個動態調整和完善的過程中國將對政策的實施效果進行評估，並根據評估的結果調整有關政策措施。

易綱說，數字貨幣推出目前沒有時間表。（影片截圖）

數字貨幣推出沒有時間表

有記者問，中國是否準備發行數字貨幣？對此，易綱表示，數字貨幣研究取得積極進展，數位貨幣的目標是取代一部分M0，也就是說替代一部分現金，不是替代M1或M2。在這個研發工作上不預設技術路線，既可以考慮區塊鏈技術，也可以採取現有的電子支付為基礎的演變出來的這個新技術。數字貨幣推出目前沒有時間表。