【逃犯條例】令林鄭冒險落區　葵青地區康健中心實際功用是甚麼？

反修例風波持續，特首林鄭月娥的行蹤在近幾個月來都成為市民關注的焦點，她出現之處不時都有市民示威抗議。今天（24日）網上傳出林鄭到葵涌地區康健中心出席剪綵儀式，現場消息證實她曾經出現。 令林鄭月娥「冒險」落區的葵涌地區康健中心，是政府設立的首間地區康健中心，成立目標是加強以地區為本的基層醫療健康服務，明天（25日）正式啟用。 葵涌地區康健中心由葵青區議會副主席周奕希執掌的「葵青安全社區及健康城市協會」營運，當中標結果公布時，曾一度傳出爭議，因食物及衞生局長陳肇始被發現為該協會榮譽贊助人，被質疑有利益衝突，陳肇始其後決定辭去榮譽贊助人一職銜。

今天網上傳出林鄭月娥及陳肇始到葵涌地區康健中心出席剪綵儀式，但最後只見陳肇始（右三）到場，接收請願信。（張美華攝）

主要針對慢性病高危人士

食物及衞生局在葵涌設立首間地區康健中心，以加強以地區為本的基層醫療健康服務，食衞局局長陳肇始在9月20日的簡介會上曾表示，慢性病對公營醫院的壓力最為沉重，故必須改變本港醫療系統「重治療，輕預防」的風氣，期望長遠可透過計劃減低對公營醫院的壓力。中心預料每年將服務2萬名普羅市民或慢性病高危人士，以及3.5萬名慢性疾病患者。

地區康健中心設於葵涌九龍貿易中心（KCC），佔地15,500平方呎。地區康健中心核心團隊專業人員包括6名護士、3名社工、1名物理治療師、1名職業治療師、1名藥劑師，而1名營養師亦會於本月23日到位，服務對象為葵青區居民。主中心的設施包括健康資訊站、自我健康檢測站、評估室、康復及適健區等。 另外亦有5個附屬中心，將於1年內陸續投入服務，讓居民求診更便捷。

+ 8 + 7 + 6

政府每次診症資助最多250元

中心會向大眾提供免費藥劑師及社工諮詢、護理諮詢教育、社區推廣活動等。市民可向參與地區康健中心網絡的20多名醫生作慢性疾病諮詢及診症，政府會就每次診症資助最多250元。由地區康健中心網絡醫生診斷的高血壓、糖尿病或肌肉骨骼問題患者，可參加慢性疾病管理計劃。

病人透過參與該計劃，專科治療如物理治療、職業治療、營養飲食治療、足病治療、病理化驗、視光學評估及中醫服務每次收費150元，餘下費用由政府津貼。截至上星期，已有25名西醫加入網絡，其中13人於葵青區執業；中醫方面，已有31名中醫加入網絡，其中9人於葵青區執業。

周奕希早前接受訪問時稱，期望葵青康健中心除了藥物覆檢外，還能為每名使用者提供「套餐式」個案管理。（資料圖片／龔嘉盛攝）

陳肇始任營運機構榮譽贊助人被指涉利益衝

地區康健中心每年的營運費用為約1億元，全數由政府負責。中心由葵青區議會副主席周奕希執掌的「葵青安全社區及健康城市協會」營運，該協會董事會團隊實力雄厚，董事包括有公私營醫療界人士，例如九龍西醫院聯網前行政總監董秀英、瑪嘉烈醫院現任副行政總監羅振邦醫生、兒科名醫周鎮邦、護士管理局前主席汪國成、中文大學公共衛生及基層醫療學院教授李大拔等。而榮譽贊助人有食物及衞生局局長陳肇始、勞工及福利局局長羅致光、民政事務局局長劉江華。

不過，由於連同陳肇始在內的3名局長均為該協會榮譽贊助人，被質疑有利益衝突。陳肇始早前宣布決定辭去榮譽贊助人，並重申自己無參與協會實際會務、無向協會捐款，亦無參與招標過程，強調整體上無利益衝突。