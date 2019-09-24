陽江核電站零級事故　附加柴油發電機故障　對公眾及環境無影響

保安局今日（24日）指，陽江核電有限公司附加柴油發電機的凸輪軸瓦故障，目前，陽江核電站正組織專業技術人員開展事件分析和檢查維護，預計10月5日附加柴油發電機恢復正常狀態。 保安局指，有關事件被評定爲「非等級核電站運行事件」(即「0級」事件)，對電站的安全運作、員工健康及附近地區的公眾和環境並無構成任何影響。陽江核電站所有在運機組現均保持安全穩定運行。

陽江核電廠5、6號機。（陽江核電有限公司網頁）

保安局今日（24日）表示，陽江核電有限公司今日在其網站內，通報了一則有關陽江核電站的運行事件。

故障發電機僅用於應急備用

陽江核電站按計劃於8月22日對作為應急柴油發電機組的備用的附加柴油發電機開展預防性檢修。9月5日，在按計劃執行預防性檢修後的磨合試驗中，發現附加柴油發電機的凸輪軸瓦故障，工作人員隨即開展檢查和維修。截至9月22日，附加柴油發電機的檢修時間超出技術規範的要求。

保安局指，附加柴油發電機通常處於離線狀態，僅作為應急柴油發電機的備用。目前，陽江核電站正組織專業技術人員開展事件分析和檢查維護，預計10月5日附加柴油發電機恢復正常狀態。

事件對電站安全運作、員工健康、公眾無影響

保安局指，根據國際原子能機構的國際核和放射事件分級表，有關事件被評定爲「非等級核電站運行事件」(即「0級」事件)，對電站的安全運作、員工健康及附近地區的公眾和環境並無構成任何影響。陽江核電站所有在運機組現均保持安全穩定運行。