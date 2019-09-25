繪圖軟件Adobe Fresco登陸iPad　首半年免費試用完整版

蘋果公司在9月11日的發布會上，宣布推出具備10.2吋螢幕的第7代iPad，兼且支援Apple Pencil及全尺寸智慧型鍵盤。 事隔兩周，Adobe今日（25日）宣布全新繪圖軟件「Adobe Fresco」iPad版本正式上架，為專業藝術家、插畫師提供一套更完善的創作工具。非訂閱用戶可於首6個月免費試用完整版Fresco。

Adobe今日（25日）宣布全新繪圖軟件「Adobe Fresco」iPad版本正式上架。（Adobe網頁）

Adobe Fresco前稱「Project Gemini」，提供多種數碼筆刷工具，包括向量筆刷 （vector brushes） 、多用途Photoshop筆刷、可重塑油畫或水彩畫的動態筆刷 （Live Brush）。

Adobe表示，Fresco可讓用家在 iPad 嘗試各項媒介和技術，為專業與業餘創作者提供靈活、容許失誤的創作空間，同時能讓用家嘗試多種初學者難以接觸的素材，令更多人發現繪畫的樂趣。

根據App Store資料，Adobe Fresco的系統要求為iOS 12.2或更新版本，支援語言包括正體中文、簡體中文及英文。Adobe Creative Cloud的訂閱用戶現可下載 Adobe Fresco。非訂閱用戶則可於首6個月免費試用完整版軟件，亦可購買單一程式。