【選民登記】7月2日截止申請　Adobe填表APP港區使用量飆升6倍

政府早前強推《逃犯條例》修訂引發政治風波，經歷多次大型示威、遊行及流血衝突，反修例市民揚言要在今年的區議會選舉及2020年立法會選舉，以選票懲罰建制派。 選民登記將於7月2日截止，有網民建議可用智能電話應用程式（APP）填表，然後透過電郵遞交。Adobe向《香港01》表示，截至昨日（21日）為止，旗下填表軟件「Fill & Sign」在香港地區的使用量有6倍增長。

反修例市民揚言要在今年的區議會選舉及2020年立法會選舉，以選票懲罰建制派。（資料圖片）

區議會選舉將於今年11月24日舉行，未登記的人士可於7月2日或之前登記成為選民。《香港01》早前曾推出教學，最快只需約3分鐘，便能透過手提電話完成填寫選民登記表程序。

根據觀察，「Fill & Sign」在6月上旬的下載量持續高企，長期佔據App Store及Google Play下載排行榜頭十名。Adobe回覆查詢時表示，截至昨日（21日）為止，相關APP在六月的使用量，較五月有6倍增長。

「Adobe Fill & Sign」在6月上旬的下載量持續高企，長期佔據App Store及Google Play下載排行榜頭十名。圖為App Store 今日（22日）的排行榜。

民陣分別6月9日及6月16日發動反修例遊行，聲稱分別有103萬及200萬人上街表態。有市民在遊行當天高舉「血債票償」標語，並沿途派發選民登記表。

選舉事務處早前澄清指，並沒有選民因換領新智能身份證而失去選民登記身分，而選舉事務處亦絕對不會單方面取消已登記選民的登記身分。惟處方表示，在本登記周期繼續執行查核措施，已向約7.8萬名選民發出查訊信件。

民陣分別6月9日及6月16日發動反修例遊行，有市民揚言「血債票償」。（資料圖片／盧翊銘攝）

至於凡持有身分證明文件、年滿18歲及通常在香港居住的香港永久性居民，均有資格登記為選民。市民申請登記為選民時，會同時成為區議會（第二）功能界別（俗稱「超級區議會」）的選民。選民登記表格可於選舉事務處、各區民政事務處及公共屋邨辦事處索取，亦可於選民登記網站下載。